«الاقتصاد»: ‬100 ‬مليار ‬دولار حجم ‬التبادل ‬التجاري ‬بين الإمارات والهند بحلول 2020

فهد الأميري( دبي)
أعلن جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، في كلمته أمام الدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي الذي انطلق أمس، أن المنتدى يعطي دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين اللذين يتقاسمان رؤية واحدة لزيادة حجم التبادل التجاري من 60 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020.
وقال: بلغت قيمة تجارة الإمارات غير النفطية إلى الهند 36 مليار دولار العام الماضي، حيث تستحوذ الهند على أكثر من 10 % من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، وأن الإمارات تحتضن أكثر من 4.300 شركة تجارية هندية و200 وكالة تجارية هندية، وأكد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل عصب الاقتصاد الإماراتي، مستحوذاً على أكثر من 90 % من الشركات المسجلة في الإمارات و40 % من الإنتاج الصناعي في الهند.
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وقال الكيت: «نؤكد التزامنا باستراتيجية تنويع وتعزيز الشراكات بين الإمارات والهند في وقت تخطو به الدولتان نحو مراحل جديدة من النمو الاقتصادي، حيث يمثل الهنود أكبر جالية مقيمة في دولة الإمارات، في حين تحتضن الإمارات أكثر من 4300 شركة تجارية هندية و200 وكالة تجارية هندية». وأضاف الكيت: «على الرغم من أن المؤشرات الإيجابية تعكس مكانة الهند بوصفها الشريك التجاري الأول للإمارات، فإن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامنا لتعزيز هذا النمو من خلال تطوير وتطبيق حوافز ومبادرات وبرامج تعود بالنفع على الطرفين، وقمنا بالفعل بتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تغطي مجالات مهمة من بينها التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى حماية وترويج الاستثمارات المتبادلة».
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