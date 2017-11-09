«الاقتصاد»: ‬100 ‬مليار ‬دولار حجم ‬التبادل ‬التجاري ‬بين الإمارات والهند بحلول 2020

‎ ‬فهد ‬الأميري( ‬دبي)

أعلن‎ ‬جمعة ‬محمد ‬الكيت، ‬وكيل ‬الوزارة ‬المساعد ‬لشؤون ‬التجارة ‬الخارجية ‬في ‬وزارة ‬الاقتصاد، ‬في ‬كلمته ‬أمام ‬الدورة ‬الثالثة ‬من ‬المنتدى ‬الاقتصادي ‬الإماراتي ‬الهندي ‬الذي ‬انطلق ‬أمس، ‬أن ‬المنتدى ‬يعطي ‬دفعة ‬جديدة ‬للعلاقات ‬الاقتصادية ‬بين ‬البلدين ‬اللذين ‬يتقاسمان ‬رؤية ‬واحدة ‬لزيادة ‬حجم ‬التبادل ‬التجاري ‬من ‬60 ‬مليار ‬دولار ‬حالياً ‬إلى ‬100 ‬مليار ‬دولار ‬بحلول ‬عام ‬2020.

وقال: بلغت ‬قيمة ‬تجارة ‬الإمارات غير ‬النفطية ‬إلى ‬الهند ‬36 ‬مليار ‬دولار العام الماضي، ‬حيث ‬تستحوذ ‬الهند ‬على ‬أكثر ‬من ‬10 ‬% ‬من ‬التجارة ‬الخارجية ‬غير ‬النفطية ‬للإمارات، ‬وأن ‬الإمارات ‬تحتضن ‬أكثر ‬من ‬4.300 ‬شركة ‬تجارية ‬هندية ‬و200 ‬وكالة ‬تجارية ‬هندية، ‬وأكد ‬أن ‬قطاع ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة ‬الذي ‬يشكل ‬عصب ‬الاقتصاد ‬الإماراتي، ‬مستحوذاً ‬على ‬أكثر ‬من ‬90 ‬% ‬من ‬الشركات ‬المسجلة ‬في ‬الإمارات ‬و40 ‬% ‬من ‬الإنتاج ‬الصناعي ‬في ‬الهند.

ويمثل‎ ‬المنتدى ‬منصة ‬مهمة، ‬باعتباره ‬إحدى ‬أبرز ‬الفعاليات ‬المؤثرة ‬في ‬زيادة ‬التنسيق ‬وحشد ‬جهود ‬الجهات ‬الحكومية ‬ومؤسسات ‬القطاع ‬الخاص، ‬للعمل ‬على ‬تطوير ‬السياسات ‬التجارية ‬وتيسير ‬الإجراءات ‬الإدارية ‬المحفزة ‬لأنشطة ‬التجارة ‬والاستثمار ‬بين ‬الإمارات ‬والهند، ‬ويقام ‬المنتدى ‬بدعم ‬من ‬وزارة ‬الاقتصاد ‬الإماراتية ‬ومجلس ‬الإمارات ‬للمستثمرين ‬في ‬الخارج، ‬إضافة ‬إلى ‬مجلس ‬الأعمال ‬الإماراتي ‬الهندي ‬والمجلس ‬الهندي ‬لرجال ‬الأعمال ‬والمهنيين.

و‬قال ‬الكيت: «‬نؤكد ‬التزامنا ‬باستراتيجية ‬تنويع ‬وتعزيز ‬الشراكات ‬بين ‬الإمارات ‬والهند ‬في ‬وقت ‬تخطو ‬به ‬الدولتان ‬نحو ‬مراحل ‬جديدة ‬من ‬النمو ‬الاقتصادي، ‬حيث ‬يمثل ‬الهنود ‬أكبر ‬جالية ‬مقيمة ‬في ‬دولة ‬الإمارات، ‬في ‬حين ‬تحتضن ‬الإمارات ‬أكثر ‬من ‬4300 ‬شركة ‬تجارية ‬هندية ‬و200 ‬وكالة ‬تجارية ‬هندية»‬. وأضاف‎ ‬الكيت: «‬على ‬الرغم ‬من ‬أن ‬المؤشرات ‬الإيجابية ‬تعكس ‬مكانة ‬الهند ‬بوصفها ‬الشريك ‬التجاري ‬الأول ‬للإمارات، ‬فإن ‬هناك ‬الكثير ‬من ‬الفرص ‬الاستثمارية ‬المتاحة ‬أمامنا ‬لتعزيز ‬هذا ‬النمو ‬من ‬خلال ‬تطوير ‬وتطبيق ‬حوافز ‬ومبادرات ‬وبرامج ‬تعود ‬بالنفع ‬على ‬الطرفين، ‬وقمنا ‬بالفعل ‬بتوقيع ‬العديد ‬من ‬الاتفاقيات ‬التي ‬تغطي ‬مجالات ‬مهمة ‬من ‬بينها ‬التعاون ‬الاقتصادي ‬والتجاري ‬والفني، ‬واتفاقية ‬تجنب ‬الازدواج ‬الضريبي، ‬إضافة ‬إلى ‬حماية ‬وترويج ‬الاستثمارات ‬المتبادلة»‬.