  • الخميس 05 جمادى الأولى 1438هـ - 02 فبراير 2017م

أنس جابر تتأهل لدور الثمانية ببطولة تايوان

هاليب تعبر كونجو في «تنس بطرسبرج»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 02 فبراير 2017

وكات (د ب أ)

فجرت ماندي مينيلا لاعبة لوكسمبورج مفاجأة بالفوز الذي حققته أمس، ضمن منافسات الدور الثاني ببطولة تايوان المفتوحة للتنس، على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الثالثة للبطولة، حيث تغلبت عليها 6 / 4 و6 4/ لتعبر على حسابها إلى دور الثمانية.

كذلك صعدت التونسية أنس جابر إلى دور الثمانية بفوزها على الأميركية شيلبى روجرز المصنفة السابعة للبطولة 7 / 5 و6 / 2، بينما أفلتت اليابانية ميساكي دوي، المصنفة السادسة للبطولة، من المفاجآت المدوية، وتأهلت إلى دور الثمانية بالفوز على مواطنتها ريسا أوزاكي 6 / 4 و6 / 3.

من ناحيتها، ودعت الألمانية أنيكا بيك منافسات بطولة سان بطرسبرج الروسية مبكراً، حيث تغلبت عليها الكازاخية يوليا بوتنتسيفا 6 / 4 و6 / صفر في الدور الثاني للبطولة، وتأهلت على حسابها إلى دور الثمانية، بينما اختتمت منافسات الدور الأول بفوز الروسية يلينا فيسنينا المصنفة الخامسة للبطولة على مواطنتها ايكاترينا ماكاروفا 6 / 3 و6 / 1.

وتأهلت النجمة الرومانية سيمونا هاليب لدور الثمانية أيضاً بفوزها على الكرواتية أنا كونجو 6 / 4 و7 / 6، بينما اختتمت منافسات الدور الأول امس بفوز الروسية يلينا فيسنينا المصنفة الخامسة للبطولة على مواطنتها ايكاترينا ماكاروفا 6 / 3 و6 / 1. وتستأنف منافسات الدور الثاني بلقاء الرومانية سيمونا هاليب مع الكرواتية أنا كونجو والروسية ناتاليا فيكليانتسيفا مع مواطنتها داريا كستكينا والأسترالية داريا جافريلوفا مع الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا