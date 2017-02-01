هاليب تعبر كونجو في «تنس بطرسبرج»

وكات (د ب أ)

فجرت ماندي مينيلا لاعبة لوكسمبورج مفاجأة بالفوز الذي حققته أمس، ضمن منافسات الدور الثاني ببطولة تايوان المفتوحة للتنس، على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الثالثة للبطولة، حيث تغلبت عليها 6 / 4 و6 4/ لتعبر على حسابها إلى دور الثمانية.

كذلك صعدت التونسية أنس جابر إلى دور الثمانية بفوزها على الأميركية شيلبى روجرز المصنفة السابعة للبطولة 7 / 5 و6 / 2، بينما أفلتت اليابانية ميساكي دوي، المصنفة السادسة للبطولة، من المفاجآت المدوية، وتأهلت إلى دور الثمانية بالفوز على مواطنتها ريسا أوزاكي 6 / 4 و6 / 3.

من ناحيتها، ودعت الألمانية أنيكا بيك منافسات بطولة سان بطرسبرج الروسية مبكراً، حيث تغلبت عليها الكازاخية يوليا بوتنتسيفا 6 / 4 و6 / صفر في الدور الثاني للبطولة، وتأهلت على حسابها إلى دور الثمانية، بينما اختتمت منافسات الدور الأول بفوز الروسية يلينا فيسنينا المصنفة الخامسة للبطولة على مواطنتها ايكاترينا ماكاروفا 6 / 3 و6 / 1.

وتأهلت النجمة الرومانية سيمونا هاليب لدور الثمانية أيضاً بفوزها على الكرواتية أنا كونجو 6 / 4 و7 / 6، بينما اختتمت منافسات الدور الأول امس بفوز الروسية يلينا فيسنينا المصنفة الخامسة للبطولة على مواطنتها ايكاترينا ماكاروفا 6 / 3 و6 / 1. وتستأنف منافسات الدور الثاني بلقاء الرومانية سيمونا هاليب مع الكرواتية أنا كونجو والروسية ناتاليا فيكليانتسيفا مع مواطنتها داريا كستكينا والأسترالية داريا جافريلوفا مع الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا.