فيديو .. «مرسى البطين» وجهة سياحية تجاوزت المعنى التقليدي

رشا طبيلة (أبوظبي)

مرسى البطين، وجهة سياحية تجاوزت معناها التقليدي كمكان لرسو القوارب واليخوت، لتصبح ملاذاً ومتنفساً لسكان الدولة، ومقصداً للسياح في آن واحد، من خلال افتتاح مقاهٍ ومطاعم متنوعة تستقطب يومياً أعداداً كبيرة من الضيوف والسياح الراغبين بتجربة فريدة من نوعها.

طورت شركة التطوير والاستثمار السياحي، هذا المشروع وأنجزته العام الماضي، ليوفر أكثر من 392 مرسىً لليخوت وقوارب الصيد، إلى جانب مبنى للتخزين الجاف لحفظ القوارب التي لا يتجاوز طولها 10 أمتار ويتسع لـ138 قارباً، ويعد المرفق الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يميز هذا المرسى عن باقي المراسي الأخرى في المنطقة، حيث يحظى أصحاب القوارب براحة البال عندما يضعون قواربهم في مكان مغطى وجاف ضمن أعلى المعايير.

وقال سفيان حسن المرزوقي، الرئيس التنفيذي للشركة في لقاء خاص مع «الاتحاد»: «إن مرسى البطين يحقق نجاحاً يفوق التوقعات منذ افتتاحه العام الماضي من حيث عدد الزوار، وعدد مستأجري مراسي اليخوت، ليصبح اليوم وجهة سياحية ومتنفساً لسكان الدولة والسياح من خلال توفر مطاعم ومقاه متنوعة تفتتح لأول مرة أفرعا لها في العاصمة أبوظبي».