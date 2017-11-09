«روتانا» تضيف 4 آلاف غرفة فندقية حتى نهاية العام المقبل

لندن (الاتحاد)

تضيف شركة روتانا 14 فندقاً جديداً إلى محفظة فنادقها تضم 4 آلاف غرفة فندقية حتى نهاية العام المقبل، حسب عمر قدوري الرئيس التنفيذي للشركة. وقال لـ«الاتحاد» على هامش مشاركة الشركة في معرض سوق السفر العالمي بلندن، إن الشركة تنتهج استراتيجية توسعية عبر الانتشار في قارات العالم الست، من خلال إدارة مجموعة من الفنادق تحت العلامات التجارية لـ«روتانا» تتراوح بين الثلاث والأربع والخمس نجوم بالإضافة إلى الشقق الفندقية.

وبنهاية يوليو الماضي بلغ عدد الفنادق المدارة من قبل الشركة 56 فندقاً موزعة على 21 مدينة في 13 بلداً في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وبمجموع غرف 15.1 ألف غرفة، وتوظف أكثر من 11 ألف موظف.

وعن الفنادق الجديدة التي تنوي الشركة افتتاحها، قال قدوري: منها أربعة فنادق في أبوظبي ودبي سيتم تدشينها نهاية 2017 وهي منتجع وفلل السعديات ذو فئة الخمس نجوم الذي يعد الأهم والأكبر في سلسلة فنادق المجموعة، وبيرل في أبوظبي، والبندر روتانا، والبندر أرجان في دبي، لتنضم هذه الفنادق إلى محفظة الشركة في الإمارات العربية المتحدة البالغة 34 فندقاً. كما تفتتح المجموعة فنادق جديدة في كلٍّ من السعودية وتركيا والعراق وتنزانيا بحلول نهاية العام المقبل في إطار جهودها لتوسيع انتشارها عبر العالم، حسب قدوري.

واستكمل: تأتي السعودية على رأس الأسواق التي تستهدفها الشركة لتوسيع حضورها فيها، ويُعزى ذلك إلى التطورات التي تقودها المملكة على الصعيدين الاقتصادي والصناعي.

وأضاف: من المقرر افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في ثلاث مدنٍ مختلفة داخل المملكة بحلول العام 2018 تحت علامة «سنترو من روتانا» التي تقدم فنادق عصرية بأسعار مقبولة وفي متناول الجميع.

وقال: «بدأنا العمل في السعودية قبل 9 سنوات والآن نخطط لإدارة 12 فندقاً في المملكة بحلول عام 2020».

وتابع قدوري قائلاً: «تتجه المملكة العربية السعودية إلى تحقيق تنميةٍ شاملة عبر زيادة كبيرة في الاستثمارات ومشاريع البنى التحتية، والإعلان عن المشاريع السياحية الطموحة جعلها وجهةً جذابة لدى المستثمرين، ولا نزال نرى سوق المملكة ضمن الأسواق الرئيسة بالنسبة لنا في المستقبل. في حين تمثل تركيا، التي تواصل جذب السياح من جميع أنحاء العالم بفضل عروضها المتنوعة.