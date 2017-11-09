«لوفر أبوظبي» يعزز الجذب السياحي

عاطف عبدالله (لندن)

أكد مسؤولون في شركات سياحة وسفر أن متحف اللوفر أبوظبي يعزز الجذب السياحي في الإمارة خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال زيادة مدة إقامة السائح، أو عبر قدوم سائحين لزيارة المتحف العالمي. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركتهم ضمن جناح دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في معرض سوق السفر العالمي بالعاصمة لندن، إنهم أدرجوا متحف اللوفر أبوظبي ضمن عروضهم التي قدموها لوكلاء السياحة العالمية في إطار البرامج والحزم السياحية التي يتم الترويج لها في الإمارة عالمياً.وأضافوا أن الشركات السياحية العالمية ومنظمي الرحلات رحبت بإضافة اللوفر أبوظبي على قائمة البرامج السياحية في الإمارة، كون المتحف يشكل تكاملاً مع المقومات السياحية التي تزخر بها أبوظبي، سواء على مستوى السياحة الشاطئية، أو الترفيهية والثقافية والتسويقية وغيرها.ويقدم متحف اللوفر أبوظبي في جزيرة السعديات، للمرة الأولى في العالم العربي أول متحف عالمي، كما يعتبر أول متحف على مستوى العالم يقدم حواراً ثقافياً بين مختلف الثقافات الإنسانية عبر 700 قطعة معارة من 23 صالة عرض فنية معروضة تحت قبته الضخمة التي يصل قطرها 180 متراً، بالإضافة إلى مجموعة المقتنيات الدائمة الخاصة بالمتحف والتي تصل إلى 350 قطعة، يضاف إليها 350 قطعة أخرى معارة من 13 مؤسسة فرنسية، من بينها أعمال لفنانين كبار مثل دافينشي، ومونتي، وفان جوخ وماتيس.

وقالت فاطمة الكعبي، مديرة فرع في شركة المسار للسفر، إن الشركة اتفقت مع ممثلي الهيئات السياحية الحكومية في العديد من دول العالم، على إدراج متحف اللوفر أبوظبي على قائمة البرامج السياحية التي تقدمها لعملائها.

وأضافت أن الشركة توفر برامج سياحية متكاملة تبدأ من تذكرة السفر والإقامة في الفنادق والتنقلات الداخلية، فضلاً عن بطاقات لدخول المتحف وذلك بأسعار تنافسية، بهدف الترويج لهذا المنتج السياحي الذي يشكل نقطة الجذب الرئيسة في أبوظبي.

وقالت الكعبي: إن متحف اللوفر أبوظبي من حيث تصميمه وتنفيذه يشكل عاملاً سياحياً ضخماً للزوار من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن المتحف سيبهر زواره بما يضمه من مقتنيات ومعروضات تعبر العديد من الثقافات والحضارات.