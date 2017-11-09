باوزير ينتظم في تدريبات الوحدة غداً

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

ينتظم خالد باوزير لاعب الوحدة في التدريبات غداً، بعد تماثله للشفاء من الإصابة بتمدد في العضلة منذ 10 أيام، وأكمل برنامجاً علاجياً خاصاً، تحت إشراف الجهاز الطبي، قبل أن ينضم إلى المران الجماعي، إلا أنه خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة «العنابي» أمام الشارقة بعد غد، ضمن الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي.

وعبر باوزير عن سعادته بتعافيه السريع من الإصابة، مؤكداً حرصه على الظهور في أفضل حالاته، خلال الفترة المقبلة، وتحديداً فيما تبقى من مباريات بالدور الأول للدوري، ويجب عليه وزملائه أن يحصدوا الفوز فيها جميعاً، لإنهاء النصف الأول من البطولة في ترتيب مريح بين أندية المقدمة.

وقال: لم نتمن أن تنتهي الجولة السابعة بفارق 4 نقاط عن المتصدر، إلا أن أخطاء تحكيمية تسببت في خسارة 6 نقاط أمام الوصل والعين، رغم أن «العنابي» لم يقدم حتى 50 في المئة من مستواه المعروف في المباراة الأخيرة، ولكنه لم يكن سيئاً، وشخصياً أعتبرها الأقل من حيث المردود الفني قياساً بالمباريات السابقة. وأضاف: كل ما يحتاجه الوحدة في الفترة المقبلة، التركيز وقليل من الحظ، أما فنياً فالفريق هو الأفضل في البطولة، وحتى عندما لا يظهر بالشكل المعروف عنه كما حدث أمام العين، فإنه الأخطر والأفضل، بصرف النظر عن الخسارة التي لعبت فيها ظروف أخرى دوراً مهماً.