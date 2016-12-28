تفوق على موراي وهوزو رونالدو أفضل رياضي أوروبي في استفتاء الوكالات



تاريخ النشر: الأربعاء 28 ديسمبر 2016 برلين (د ب أ) فاز نجم كرة القدم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو بلقب أفضل رياضي أوروبي لعام 2016، وذلك في استفتاء وكالات الأنباء الأوروبية. وتصدر رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني الاستفتاء، متفوقاً على لاعب التنس البريطاني آندي موراي والسباحة المجرية كاتينكا هوزو ونجم سباقات سيارات فورمولا1- الألماني نيكو روزبرج الذين احتلوا المراكز الثلاثة التالية في الاستفتاء. وشارك في الاستفتاء 27 وكالة أنباء أوروبية، وفاز رونالدو بالجائزة عن جدارة بعدما أحرز مع الريال ألقاب بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بخلاف الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس «يورو 2016» بفرنسا. وتفوق رونالدو على موراي الذي أحرز الميدالية الذهبية لمسابقة تنس الرجال بدورة الألعاب الأولمبية «ريو دي جانيرو»، وفاز بلقب بطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون»، حيث احتل موراي المركز الثاني. واحتلت هوزو المركز الثالث بفضل الميداليات الذهبية الثلاث التي أحرزتها في أولمبياد ريو، فيما جاء روزبرج رابعاً بعدما توج مؤخراً بلقب بطولة العالم «الجائزة الكبرى» لسباقات سيارات فورمولا 1-. وشارك في الاستفتاء 27 وكالة أنباء أوروبية بينها الوكالة الألمانية والفرنسية والإسبانية والهولندية والرومانية والبرتغالية والبولندية والسويسرية والروسية والأوكرانية.