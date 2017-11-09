الإصابة تبعد مبخوت ومحمد عبدالرحمن عن «الأبيض»

معتز الشامي(دبي)

يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بقيادة الإيطالي زاكيروني، لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة «الأبيض»، خلال التدريب الأخير مساء اليوم، باستاد هزاع بن زايد، قبل خوض التجربة الدولية الأولى أمام هايتي مساء غد. وسادت حالة من الجدية خلال المعسكر الحالي، بعدما ركز على زيادة الانسجام بين اللاعبين وعاد عمر عبد الرحمن للمشاركة في التدريبات الجماعية أمس بعد أن حصل على راحة لمدة 24 ساعة، ومنح الجهاز اللاعب محمد جمال راحة 10 أيام لظروف الإصابة في العضلة الخلفية

واستبعد زاكيروني، الثنائي علي مبخوت، ومحمد عبدالرحمن، لعدم اكتمال تعافيهما من الإصابة، ولم يشارك محمد جمال في المران نتيجة تعرضه لـ «كدمة» في العضلة الخلفية، وإسماعيل أحمد العائد من الإصابة، ولم يكتمل شفاؤه،

وانضم للحصة التدريبية أمس الأول الرباعي الذي تم اختياره أخيراً ثنائي فريق النصر خليفة مبارك غانم وجاسم يعقوب ولاعب الشارقة يوسف سعيد ولاعب الوحدة أحمد راشد.

وشهد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة تدريبات المنتخب مساء أمس الأول، وحرص على لقاء أعضاء الجهاز الإداري والفني واللاعبين الذين تقدموا له ولأعضاء مجلس الإدارة وبعثة «الأبيض الشباب» بالتهنئة بمناسبة التأهل إلى نهائيات آسيا «إندونيسيا 2018».