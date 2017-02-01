رسالة بريد إلكتروني تهز «أم الألعاب»

برلين، لندن (د ب أ وأ ف ب)

أظهرت رسالة بريد إلكتروني أرسلها سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أنه كان على دراية بفضيحة المنشطات الروسية المزعومة قبل أن تخرج إلى العلن، مما يثير علامات استفهام حول ما إذا كان قد ضلل لجنة تابعة للبرلمان البريطاني. وقال داميان كولينز، رئيس اللجنة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي»: «أياً كانت الأعذار التي يقدمها، من الواضح أن اللورد كو قرر ألا يشارك مع اللجنة معلومات وثيقة الصلة بتحقيقاتنا بشأن المنشطات في الرياضة». وأضاف: «اللجنة سألته بشأن معلوماته حول المنشطات في الرياضة الروسية والفساد، ومن خلال إجاباته أعطى الانطباع بأنه ليس على دراية بادعاءات محددة». كان كو قد أبلغ اللجنة في مطلع ديسمبر 2015 أنه لم يكن على علم بادعاءات محددة بشأن الفساد المحيط بإجراءات مكافحة المنشطات في روسيا، قبل ظهور تفاصيل فضيحة تورط عداءة الماراثون ليليا شوبوكوفا إلى العلن، من خلال برنامج تلفزيوني في أول ديسمبر 2014، ولكن رسالة بريد إلكتروني نشرتها اللجنة أظهرت أن كو على ما يبدو كان على دراية بالأمر. وكتب كو في رسالة بريد إلكتروني خلال أغسطس 2014 إلى مايكل بيلوف رئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لألعاب القوى «لقد تلقيت في اليومين الأخيرين وثائق منسوخة بشأن ادعاءات خطيرة تم ارتكابها من خلال ونيابة عن الرياضية الروسية شوبوكوفا، من ديفيد بدفورد المدير السابق لسباق ماراثون لندن».

وأضاف: «لقد تحدثت إلى ديفيد عبر الهاتف، وقد أبلغني بأنه شارك هذه المعلومات معك، الغرض من هذه الملاحظة بالتأكيد هو إبلاغك بأنني أصبحت الآن على دراية بهذه الادعاءات».

وشدد كو، الذي تم انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى في 2015، على أنه لا «يوجد تعارض» في شهادته في خطاب أرسله إلى اللجنة، تم نشره أيضاً الثلاثاء، مشيراً: «لا يوجد أساس للإشارة إلى أنني ضللت اللجنة بأي شكل».

وقال كو في تصريحاته لـ«بي. بي. سي» يونيو الماضي، إنه لم يفتح الملفات المرفقة مع رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها له بدفورد، والتي تحتوي على ادعاءات بشأن دفع شوبوكوفا أموال إلى مسؤول بارز بالاتحاد الدولي لألعاب القوى للتستر على تورطها في تعاطي المنشطات.