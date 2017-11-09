«النقد العربي»: لا سجلات للمؤسسات الاقتصادية بالقطاع غير الرسمي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال انطلاق فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربية «عربستات» بأبوظبي أمس، أن التحديات التي تواجه الدول العربية في إدراج القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي، تتركز في صعوبة تقديره، نتيجة عدم وجود سجل للمؤسسات المدرجة فيه، وظروف العمل به وعدد العاملين، ومدى توفر نظم للحماية الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع، إضافة إلى آثاره السلبية باعتباره اقتصادا موازيا غير رسمي يؤثر بالدرجة الأولى بكفاءة وإنتاجية الأنشطة الاقتصادية الرسمية.

وأضاف، أن العديد من الدول العربية شهدت تطورات ملموسة في مجال القيام بالمسوحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، مشيراً إلى تزايد الحاجة للبيانات، حيث أصبح من الضروري تعزيز وضع الآليات المناسبة لاستغلال الكم الهائل من البيانات المتوفرة في السجلات الإدارية، والتي تعتبر أحد أهم المصادر الأساسية والهامة للحصول على المعلومات والبيانات بتكلفة أقل نسبياً من تكلفة القيام بالمسوحات.

ويركز الاجتماع، الذي يعقد على مدار يومي 8و9 نوفمبر الجاري بفندق بيتش روتانا في أبوظبي، على التعرف إلى خصوصيات الإحصاءات العربية، من حيث التعاريف المعتمدة في الدول العربية، وكيفية تقديره وأخذه في الاعتبار عند إعداد الحسابات القومية، ويشارك في الاجتماع أكثر من 60 مشاركاً من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية والأجهزة الإحصائية في الدول العربية، ومراقبين من المؤسسات العربية والإقليمية والدولية.