مشروع للتسويات بالعملات المحلية في التجارة البينية الإقليمية

حوار- بسام عبد السميع:
كشف معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن التسويات بالعملات المحلية للدول العربية في التجارة البينية تبدأ العام المقبل، وذلك بعد عرض مشروع التسويات العربية بالعملات المحلية على مجلس محافظي المصارف العربية، الذي يعقد اجتماعه المقبل في أبريل 2018، موضحاً أنه في حال الموافقة خلال الاجتماع على المشروع، سيبدأ التطبيق الفوري لمشروع التسويات العربية بالعملات المحلية في التجارة البينية العربية، وكذلك مع أفريقيا وآسيا ضمن منظومة التسويات والمدفوعات التجارية التي أعدها الصندوق.
وأكد معاليه في حوار مع «الاتحاد» في أبوظبي، أمس، أن الموافقة على تصميمات المشروع جرت خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العربية في سبتمبر من العام الحالي بأبوظبي، موضحاً أن التعامل بالعملات المحلية العربية في التجارة سيقوم على موافقة المصدر والمورد في هذه الدول سواء القطاع الحكومي أو الخاص.
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ويمنح النظام الجديد المتوقع تطبيقه العام المقبل، البنوك وشركات الصرافة العربية إجراء التحويلات المالية والمدفوعات البينية دون الحاجة إلى بنك مراسل أو ضرورة مرور التحويلات بأميركا أو أوروبا، كما يهدف هذا النظام الإقليمي إلى إنشاء آلية تعزز من فرص استخدام العملات العربية في تسوية المعاملات البينية، بما يساعد على خفض الوقت والتكلفة المصاحبة والسيولة اللازمة لمقاصة هذه المعاملات من جهة، ويخدم من جهة أخرى فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية.
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