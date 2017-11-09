«ايفهرا» تعتمد تخرج 17 طالباً في العام الحالي

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا» في اجتماعها الثامن الذي عقد صباح أمس في قاعة أنانتارا بفندق القرم الشرقي برئاسة لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز رئيس لجنة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار»، تخرج 17 طالبا من الفرسان والفارسات المتدربين الدارسين الذين أنهوا دراساتهم في عام 2017 بالأكاديميات المختلفة على مستوى العالم، وقررت الجمعية اعتماد 10 طلاب فقط للدراسة في 2018 خلال الفترة من الأول من مارس وحتى الخامس عشر من أكتوبر.

كما تقرر صرف خمسة آلاف دولار للأكاديميات التي تستقبل الطلاب للصرف منها على الطلاب الدارسين خلال فترة دراستهم التي تبلغ 60 يوما، وتم خلال الاجتماع طرح فكرة التعاقد مع شركة تأمين لبنانية للتأمين على الفرسان خلال فترة دراستهم، وسيتم البت النهائي في ذلك الموضوع بعد الاجتماع مع مسؤولي الشركة في فبراير القادم.

وتطرق الاجتماع لكيفية تطوير صناعة الخيل من كافة جوانبها والمقارنة بين النوعية والكمية لإبراز مهارات الفرسان المتدربين بصورة جيدة والتي تخضع للاتحاد، كما تم خلال الاجتماع مناقشة السبل التي تسهم بتطوير صناعة الخيل من كافة جوانبها، كما تم خلال الاجتماع الاستماع لوجهات نظر الأعضاء الذين حضروا الاجتماع وبلغ عددهم 33 عضوا، وتقرر أن يعقد الاجتماع القادم تزامنا مع كأس صاحب السمو رئيس الدولة في فبراير القادم. وكان الاجتماع استهل بكلمة ترحيبية من محمد السويدي سفير الدولة لدي سلطنة عمان، متمنيا مواصلة النجاح لأسرة الاتحاد، كما حضر جانبا منه بيتر بوند رئيس منظمة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية. ورحبت لارا صوايا بالحضور مثمنة الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للخيول العربية عامة والمهرجان خاصة مؤكدة أنه ترجمة لهذا الدعم نجح المهرجان والاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل في القيام بدورهما المطلوب بعودة الاهتمام بالخيل العربي في العالم وإعداد جيل جديد من الفرسان والفارسات.