أبوظبي (الاتحاد)

بحث الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، خلال لقائه محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر مشاركة الهيئة في أسبوع أبوظبي للاستدامة وتعزيز أسس التعاون والتنسيق المشتركين بين الطرفين.

حضر اللقاء، آنكا وستلي مدير تطوير المحتوى لأسبوع أبوظبي للاستدامة والمشاريع الخاصة في شركة مصدر، وآرا فرنزيان مدير عام الشرق الأوسط لشركة ريد للمعارض العالمية.

وعلى هامش اللقاء وقع الدكتور الصيعري اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة ريد للمعارض العالمية بشأن الرعاية والشراكة الاستراتيجية لفعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018، مشيراً إلى حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين بما يخدم تطلعات الهيئة وخططها المستقبلية.

وأكد أن مشاركة الهيئة في أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي سينعقد خلال الفترة 15 - 18 يناير 2018 دليل على مكانة أبوظبي العالمية في مجالات الابتكار والكفاءة والاستثمار المستدام الأمثل ضمن رؤية أبوظبي 2030، موضحاً أهمية الشراكة مع شركة مصدر، ودورها في تعزيز تطلعات الهيئة لبلوغ مرتبة متقدمة بين أفضل الشركات العاملة في قطاع الماء والكهرباء بحلول عام 2020، حيث تتيح اتفاقية الرعاية للهيئة المشاركة في الفعاليات التي يتضمنها أسبوع الاستدامة، مثل القمة العالمية لطاقة المستقبل، والقمة العالمية للمياه، ومعرض الطاقة الشمسية، ومعرض كفاءة الطاقة، ومعرض تخزين الطاقة والبطاريات، ومعرض المياه الذكية المرشدة وبرامجها الخاصة بالعلاقات العامة من أجل الترويج لمبادرات الهيئة وخططها المستقبلية، مما يسهم في استعراض أبرز المشاريع التي تقوم الهيئة ومجموعة شركاتها بتنفيذها.