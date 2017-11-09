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شددت على مخالفة استغلال الضريبة في رفع أسعار السلع الأخرى

«اقتصادية أبوظبي» تنفذ 382 زيارة تفتيش على تطبيق «الانتقائية»
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تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

شددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على أصحاب المنشـآت التجارية المسجلة في الإمارة عدم استغلال الضريبة الانتقائية، التي تم تطبيقها في أول أكتوبر الماضي على ثلاث سلع فقط تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، في زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى دون مبرر أو بشكل مبالغ فيه.

ونفذت إدارة الحماية التجارية بالدائرة حملة تفتيش ورقابة واسعة في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة خلال الفترة الماضية، بهدف متابعة ومطابقة الأسعار الجديدة على المنتجات والتأكد من قائمة الأسعار بعد الضريبة الانتقائية، حيث قامت بأكثر من 382 زيارة شملت العديد من مراكز ومنافذ البيع والبقالات الكبرى في المدن الثلاث حررت خلالها 24 مخالفة.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، أن الهدف الرئيس من فرض الضريبة الانتقائية بالدولة هو التقليل من استخدام سلع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ لما لها من أضرار على صحة المستهلكين، وذلك كإجراء وقائي تسهم الدولة من خلالها في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن استغلال أصحاب المنشآت التجارية لمثل هذه الخطوات الإيجابية التي تقوم بها السلطات المعنية بالدولة وتطبيقها على كل إمارات الدولة، يعد مخالفة صريحة ينبغي التصدي لها ومحاربتها حفاظاً لحقوق المستهلك.

وقال المنصوري: إن دائرة التنمية الاقتصادية شرعت منذ تطبيق الضريبة الانتقائية على تنفيذ العديد من حملات التفتيش في مختلف أسواق ومنافذ البيع على مستوى الإمارة، للتأكد من تطبيقها بالشكل المطلوب دون التعدي إلى سلع استهلاكية أخرى لم تشملها الضريبة الانتقائية. ... المزيد
     
 

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