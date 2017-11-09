اقتصاديتا أبوظبي وعجمان توقعان اتفاقية تعاون مشتركة

عجمان (الاتحاد)
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات حول الأنظمة والخدمات التي يتم تطويرها، بما يدعم تحقيق الرؤية الاقتصادية في كلتا الإمارتين، بحسب بيان أمس.
وتنص الاتفاقية على مشاركة أفضل الممارسات والخبرات في التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي، والتشريعات الاقتصادية، والتراخيص التجارية والصناعية والسياحية، وتنمية الاستثمار، والتفتيش والرقابة، والخدمات المساندة، والتنظيم التجاري والصناعي، والتنافسية، والتجارة الخارجية، إلى جانب التعاون والتنسيق في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات التجارية والصناعية، والدراسات والبحوث.
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من جانبه، قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل اقتصادية أبوظبي بالإنابة، إن الاتفاقية تعزز من جهود التكامل والعمل المشترك بين دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، مؤكداً حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع دوائر التنمية في إمارات الدولة، بما يسهم في توحيد الجهود المشتركة والاستفادة من التجارب والمبادرات والمشاريع الرائدة التي تنفذها كل إمارة.
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وأكد خليفة المنصوري في هذا السياق حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تقديم كافة أشكال الدعم لدوائر التنمية الاقتصادية الأخرى والعمل على تعزيز التكامل فيما بينها، من خلال تقديم مبادراتها ومشاريعها الناجحة التي تم تطبيقها على مستوى إمارة أبوظبي في مختلف المجالات للاستفادة منها.