«مجلس التعاون» والاتحاد الأوروبي يعقدان الحوار الاقتصادي الثامن في بروكسل

بروكسل (وام)
عقد في مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، الحوار الاقتصادي الثامن بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي برئاسة كل من الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون وإلينا فلوريس، مديرة الاقتصاد العالمي والعلاقات المالية والحوكمة العالمية في المفوضية الأوروبية.
وقال الأمين العام المساعد انه تم استعراض التطورات الاقتصادية ومستقبل النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون ومنطقة الاتحاد الأوروبي حيث قدم الجانب الأوروبي أوراق عمل عن تحسن الوضع الاقتصادي في منطقة الاتحاد الأوروبي بعد الأزمة الاقتصادية، على الرغم من وجود بعض التحديات التي تواجه صناع السياسة الاقتصادية بينما قدم جانب مجلس التعاون أوراق عمل عن خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي، والسياسات المالية والاقتصادية لمواجهة تحدي انخفاض أسعار النفط، وسياسات دول المجلس لزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل.
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