«مجلس التعاون» والاتحاد الأوروبي يعقدان الحوار الاقتصادي الثامن في بروكسل

بروكسل (وام)

عقد في مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، الحوار الاقتصادي الثامن بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي برئاسة كل من الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون وإلينا فلوريس، مديرة الاقتصاد العالمي والعلاقات المالية والحوكمة العالمية في المفوضية الأوروبية.

وقال الأمين العام المساعد انه تم استعراض التطورات الاقتصادية ومستقبل النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون ومنطقة الاتحاد الأوروبي حيث قدم الجانب الأوروبي أوراق عمل عن تحسن الوضع الاقتصادي في منطقة الاتحاد الأوروبي بعد الأزمة الاقتصادية، على الرغم من وجود بعض التحديات التي تواجه صناع السياسة الاقتصادية بينما قدم جانب مجلس التعاون أوراق عمل عن خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي، والسياسات المالية والاقتصادية لمواجهة تحدي انخفاض أسعار النفط، وسياسات دول المجلس لزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل.

شارك في الاجتماع من الجانب الأوروبي ممثلون من المفوضية الأوروبية في بروكسل والبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، ومن جانب مجلس التعاون شارك المركز الإحصائي لمجلس التعاون في مسقط والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في المنامة. يأتي هذا الحوار الاقتصادي، الذي عقد جولته الأولى في عام 2003، في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكة بينهما، وتبادل وجهات النظر معها حول التطورات الإقليمية والمتغيرات الدولية وخاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية لدى الجانبين وسبل التعامل معها.