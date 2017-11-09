حاكم أم القيوين يشهد توقيع اتفاقية مع «موانئ هتشيسون» لتشغيل مرافق حاويات «ميناء أحمد»

أم القيوين (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالديوان الأميري وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، توقيع اتفاقية بين حكومة أم القيوين وشركة موانئ هتشيسون التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، وذلك لتطوير وتشغيل مرافق حاويات ميناء أحمد بن راشد.

وقع الاتفاقية عن حكومة أم القيوين سلطان سعيد آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين، وعن الشركة إندي تسوي المدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا.

وستقوم موانئ هتشيسون أم القيوين ضمن تشغيلها لحاويات الميناء بإقامة أربعة مرافق رسو بطول 845 متراً على امتداد مساحة 23 هكتاراً، وذلك في إطار مخطط لتطوير مرافق ميناء أحمد بن راشد بأم القيوين الذي يعتبر جزءاً من خطط التطوير المستقبلية.

وأكد المدير العام لشركة هتشيسون المشغل للميناء، أن تطوير مستوى الخدمات في مرافق ميناء أحمد بن راشد سيزيد من تجارة الاستيراد والتصدير في المستقبل.

شهد توقيع الاتفاقية الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وعدد من المسؤولين.