«مبادلة» توقع مذكرة تفاهم مع «المعاقين»

أبوظبي (وام)

وقعت شركة المبادلة للتنمية «مبادلة» شركة الاستثمار والتطوير الاستراتيجي التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها أمس، مذكرة تفاهم مع اتحاد رياضة المعاقين تهدف إلى توسيع برنامج الشركة للتواصل المجتمعي وتعزيزه.

تأتي الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين عقب رعاية «مبادلة» لمنتخب المعاقين الذي حصد سبع ميداليات في منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي جرت في ريو دي جانيرو البرازيلية.

وتتضمن الشراكة دعم «مبادلة» لجميع المبادرات التابعة للاتحاد، بما في ذلك الدورات الرياضية وورش العمل التي يشارك فيها الاتحاد على الصعيدين المحلي والعالمي على أن يوفر الاتحاد دعمه للفعاليات التي تقيمها «مبادلة» وبرنامجها للتواصل المجتمعي الذي يشمل «كأس مبادلة المجتمعي» وهي أكبر بطولة لتنس الهواة في المنطقة.

تشمل المذكرة التعاون بين الطرفين لتحفيز مشاركة الرياضيين من ذوي الإعاقة في الفعاليات التي تقام بالمدارس في الدولة، وذلك بهدف تعريف طلبة المدارس بالقدرات التي تتمتع بها هذه الفئة من الرياضيين وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع في الإمارات بأهمية اتباع نمط حياة صحي ونشط. وقال حميد الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في «مبادلة»: «تهدف شراكتنا مع الاتحاد إلى تعريف أبناء المجتمع في الدولة بالإمكانات والقدرات المتميزة التي يحظى بها الرياضيون من ذوي الإعاقة وتشجيع أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين لاتباع نمط حياة صحي ونشط». وأضاف: «نعرب عن سعادتنا بإبرام هذه الاتفاقية ونؤكد أنها سوف تساهم في تعزيز برنامج مبادلة للتواصل المجتمعي».

من جانبه، قال محمد محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد رياضة المعاقين: «إن هذه الشراكة ستعلب دوراً جوهرياً في دعم مسيرة التطور لأبنائنا الرياضيين من ذوي الإعاقة إذ توفر لهم مجموعة متنوعة من المنصات المحلية والعالمية التي ستمكنهم ليس من إبراز قدراتهم وتعزيزها فحسب بل ستساهم في الوقت نفسه في تسليط الضوء على إمكاناتهم المتميزة أمام مجتمع الإمارات». وأضاف: «رعاية مؤسسة بحجم مبادلة من شأنها أن تلقي بالمزيد من الضوء على الاهتمام الذي يحظى به ذوو الإعاقة والحرص على تطوير قدراتهم كون ذلك يشكل حافزاً أكبر بالنسبة إلى هؤلاء الرياضيين وأعضاء الاتحاد من أجل مواصلة مسيرة التطور». يذكر أن «مبادلة» قد وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي الرياضي تهدف إلى العمل على تطوير بطولة مبادلة لكرة القدم لتصبح «دوري مبادلة المجتمعي لكرة القدم» والذي يستمر سبعة أشهر ويشارك فيه 800 لاعب. كما أبرمت «مبادلة» مؤخراً اتفاقية مع سباق طواف أبوظبي للدراجات الهوائية، والتي أرست شراكة بين الطرفين في مجال سباقات ومبادرات الدراجات الهوائية.