نادال: «عالمية» مبادلة مزيج مثالي للتنافس القوي

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل النجم الإسباني رافائيل نادال، الحائز 14 لقباً في بطولات التنس الكبرى «جراند سلام»، استعداداته لخوض تحدي بطولة مبادلة العالمية للتنس، في نسختها التاسعة، التي تنطلق غداً على مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ويبدأ النجم الإسباني حملة دفاعه عن لقبه في اليوم الافتتاحي، للمرة الأولى خلال 7 مشاركات سابقة، أحرز خلالها اللقب في 3 مناسبات، ويملك نادال فرصة اللعب طيلة أيام البطولة في حال تخطيه المباراة الأولى.

ولن يكون طريق المصنف التاسع عالمياً سهلاً لإحراز لقبه الرابع في مشاركته الثامنة، حيث ينافسه 5 من أفضل 12 لاعباً على مستوى العالم، بينهم المصنف الأول أندي موراي والثالث ميلوش راونيتش والبلجيكي الشاب ديفيد جوفان والفرنسي جو ويلفريد تسونجا، ويستهل نادال حملته بمقابلة المصنف العاشر عالمياً التشيكي توماس بيرديتش في الخامسة مساء الغد.

وقبل انطلاق المنافسات علق رافائيل نادال عن استعداده لبطولته المفضلة قائلاً: «تعد هذه النسخة الأكثر قوة وتنافسية، نظراً لتشكيلة المشاركين الرائعة التي تضم أفضل اللاعبين على الساحة حالياً، لذا يجب العمل بقوة لضمان الفوز وتحقيق أفضل انطلاقة للموسم الجديد، أطمح للحفاظ على لقبي، وأسعى بكل قوتي للوصول لهذا الهدف، أعلم أن المنافسة لن تكون سهلة، في ظل هذه المشاركة القوية التي ترفع مستوى المنافسة، وتضمن تواصل الإثارة في جميع المباريات».

وأضاف: «بطولة مبادلة العالمية للتنس مزيجاً مثالياً للتنافس القوي للاعبين في بداية الموسم من جهة وإمتاع الجماهير من جهة أخرى، قابلت العديد من مشجعي التنس المتحمسين في النسخ السابقة، وتتميز البطولة بطريقة تواصل اللاعبين ومدى قربهم مع الجماهير، وأتمنى أن يحظى عشاق التنس في أبوظبي بوجبة متكاملة من المتعة والحماس خلال حضورهم مباريات البطولة».

وأكد عمر عبدالرحمن نجم المنتخب وفريق العين لكرة القدم في تصريحات صحفية قبل اطلالته المرتقبة على جماهير بطولة مبادلة، أنه لو تسنى له مزاولة التنس لتمنى أن يكون مثل النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال الذي تتركز قوته على القدرة الفائقة على التركيز في الملعب واستغلال نقاط ضعف المنافسين لصالحه إلى جانب الأسلوب الممتع الذي يضطلع به هذا النجم في اللعب، الأمر الذي جمع حوله الملايين من المشجعين في شتى أنحاء العالم.

وعن أهمية الرياضة ودوره كقدوة للأجيال القادمة، أكد «الرياضة جزء أساسي لحياة ايجابية، فهي تمكنك من تحقيق أشياء يعجز عنها الآخرون. كرياضي فأنني أدعو كل الشباب لممارسة الرياضة.

ولإعادة الأجواء الاحتفالية على مدى أيام عطلة نهاية الأسبوع، تمنح قرية التنس المشجعين الفرصة للتواجد بقرب اللاعبين أكثر من أي بطولة أخرى، ويشارك النجوم في عدة فعاليات، مثل الحصص التدريبية للأطفال، وجلسات التوقيع والجلسات النقاشية مع الجماهير طيلة أيام البطولة، وتنطلق الفعاليات الساعة 12 ظهر غدا بالفعالية المليئة بالمرح «يوم الأطفال»، حيث سيسمح لشباب العاصمة أبوظبي للتفاعل مع اللاعبين والتعلم من خلال حصص التنس التدريبية والاستمتاع بكافة الأنشطة في منطقة مرح العائلة.