«تحدي دبي للياقة» للسيدات في برج بارك

دبي (الاتحاد)

خصصت اللجنة المنظمة لـ«تحدي دبي للياقة»، اليوم للسيدات في بداية المهرجان الرابع بـ«برج بارك»، ليرتفع عدد أيام المهرجان إلى ثلاثة، حيث تقام احتفالية للنشاط البدني للجميع يومي الجمعة والسبت، في أربع صالات رياضية مؤقّتة مجهّزة بأحدث المعدّات والأجهزة الخاصة بالتجديف والأوزان لتتيح للمشاركين خيارات عديدة من التمارين والأنشطة الرياضية مع إطلالة رائعة على برج خليفة. وسيكون بإمكان المشاركين الاستفادة من خبرات مدربين محترفين لـ«الكروس فيت»، إلى جانب منحهم الفرصة لممارسة تمارين التزلج و«الباركور»، كما تمت إضافة منطقة اللياقة والمرح الخاصة بالأطفال، حيث سيقضي المشاركون وقتاً ممتعاً ومفيداً في ممارسة مختلف أنواع التمارين الرياضية التي ستلبي احتياجات الجميع بغض النظر عن مستوى لياقتهم البدنية. ويتميّز مهرجان اللياقة البدنية لعطلة نهاية هذا الأسبوع في حديقة البرج بتخصيص الفترة ما بين 8:00 صباحاً حتى 11:00 صباحاً، و5:00 مساءً حتى 10:00 مساءً للسيدات فقط، وستحظى السيدات بفرصة استخدام المعدّات والأجهزة الرياضية كافة، وحضور فصول التمارين، وكذلك دروس اللياقة البدنية مع الخبراء، وجلسات العلاج الطبيعي، كما بإمكان المشاركات اختيار مجموعة واسعة من فصول الرياضة المجانية مثل «سوبر آبس»، و«زومبا»، و«بودي بمب، و«جرِت كارديو» وغير ذلك الكثير. وتستفيد الأمهات من منطقة اللياقة والمرح الخاصة بالأطفال، حيث سيحظى أطفالهن بالعناية اللازمة وبأوقات ممتعة بينما يمارسن التمارين الرياضية في سبيل تحقيق أهداف المبادرة. ومن أبرز الفعاليات كذلك «مسار محارب النينجا»، التي تختبر قوّة ومرونة المشاركين، علاوة على إجراء مسابقات مشوّقة، إضافة إلى تخصيص منطقة تضمّ مجموعة كبيرة من عربات المأكولات والمشروبات التي تقدّم وجبات خفيفة طازجة. من ناحية أخرى، يشهد نهاية الأسبوع الأخير للتحدي التي سيقام في دبي فستيفال سيتي يومي 17 و18 نوفمبر الجاري حضوراً مميّزاً لبطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل «أنطوني جوشوا»، وحافظ بطل العالم في الملاكمة على مسيرة رياضية حافلة بالانتصارات على مدار ثلاث سنوات متتالية، وذلك منذ تحوّله للمشاركة في بطولات المحترفين حينما تعاقد مع شركة «ماتش روم للملاكمة» في عام 2013، محققاً 19 فوزاً على حلبات الملاكمة العالمية، بما في ذلك فوزه بحزام الوزن الثقيل ليدافع عن لقبه في بطولة اتحاد الملاكمة العالمي 2016. ووضع جوشوا بصمته على عالم الملاكمة من خلال تمثيل بريطانيا في دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، وبفضل سجلّه المميّز في الملاكمة على مستوى الهواة أصبح رمزاً للعديد من المعجبين في شتّى أنحاء العالم كرياضي استطاع أن يحافظ على مسيرته الناجحة في رياضة تشهد تنافساً كبيراً، وذلك من خلال مواصلة التمارين الرياضية ليكون دائماً في أفضل لياقته البدنية.

ويؤمن جوشوا بأهمية ممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية اليومية لدى جميع الأفراد وليس فقط للرياضيين المحترفين، فلقد استحوذت الرياضة على جزء كبير من حياته منذ الصغر، وشكّلت القاعدة الأساسية لمسيرته المهنية الناجحة في الملاكمة، كما أنّه يؤمن بضرورة بدء ممارسة الرياضة لدى الأطفال والالتزام بنظام يومي.