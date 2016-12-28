الملا: رياضة الإمارات تحتضر!

دبي (الاتحاد)

وضع يوسف الملا رئيس اتحاد الطائرة مساء أمس الأول خلال برنامج «أبوظبي اليوم» الذي تقدمه قناة أبوظبي الرياضية النقاط على الحروف حول أسباب استقالته وعودته، حيث أرجع الاستقالة إلى ظروف صحية مشيراً إلى أنه أجرى جراحة في العمود الفقري.

وقال: عدت استجابة لرغبة أعضاء مجلس الإدارة الذين رفضوا استقالتي بالإجماع وخصوصاً أن المجلس يضم الشباب الذي يملك الطموح والرغبة في العمل والتطوير.

وتحدث رئيس الاتحاد عن الهجوم غير المبرر الذي تعرض له مشيراً إلى أن الإنسان الواثق من قدراته قادر على الاستمرار.

وقال: محاولة تدخل البعض خلال الانتخابات أحزنني بعد أن تحدث معي 3 من رؤساء أندية واعتذارهم مع التأكيد في الوقت نفسه ليس لي وثائق تثبت ذلك.

وعن تصريح إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لـ«الاتحاد» بأن دورة 2012 - 2016 أسوأ دورة في تاريخ اللعبة أكد الملا أن الأمين العام لم يحالفه التوفيق في اختيار العبارات مشيراً إلى أن علاقته بعبد الملك ودية رغم تصريحه الذي أغضبه.

وقال: اتحاد الطائرة حقق في الدورة الماضية 11,7 مليون درهم من التسويق وأنه لا توجد أي أزمة مالية.

وأشار الملا إلى أن رياضة الإمارات تحتضر مطالباً بعقد مؤتمر عام وإعادة هيكلة الرياضة واستقرار اللوائح مبيناً أنه لا يوجد قانون للرياضة في الإمارات والمنشآت غير نموذجية وهنالك تقصير من المسؤولين.

وتساءل الملا ما المانع في أن يجمع سالم نايف الكثيري النائب الأول لرئيس اتحاد الطائرة بين منصبين بعد اختياره عضواً في شركة بني ياس للألعاب الرياضية؟