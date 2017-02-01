عودة وودز تتصدر المشهد في «دبي ديزرت كلاسيك» للجولف

دبي (الاتحاد)

تتصدر عودة الأسطورة الأميركي تايجر وودز، المشهد في النسخة الـ (28) لبطولة «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها مؤسسة الجولف في دبي، وتعد أعرق بطولات الجولف في المنطقة في الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، وتنطلق منافساتها على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي، بداية من اليوم، وتتواصل حتى الأحد المقبل، ويصل مجموع جوائزها المالية إلى 2 مليون و650 ألف دولار أميركي «9 ملايين و733 ألف درهم إماراتي».

وستكون الأضواء مسلطة بشكل كبير على الأسطورة الأميركي تايجر وودز الذي يعود للمشاركة في المنافسات، بعدما أجبرته الإصابة في الظهر على الغياب لمدة 17 شهراً، ويعد أبرز الأسماء التي ستوجد على ملعب المجلس الذي سبق له حصد اللقب فيه مرتين عامي 2006 و2008.

ودشن وودز عودته بزيارة أبرز المعالم التي تزخر بها دبي، وتحديداً بالعودة إلى برج العرب، وتحديداً مهبط الطائرات، حينما قام بتسديدة الكرة هناك عام 2004، ليعود يعد ذلك بنحو 13 عاماً، حيث قام بزيارة خاصة لتأكيد جهوده بدعم الترويج لدبي الخلابة.

واستقبل الأسطورة الأميركي سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ورحب بعودته إلى دبي بعد طول غياب، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في البطولة.

وعبر اللاعب عن سعادته بالعودة مرة أخرى، وقال: اشتقت للّعب هنا، اشتقت إلى وجودي هنا، مضى وقت طويل على شعوري بالقدرة الكافية للعب والسفر بعيداً مجدداً، أتوق للعب وتقديم أفضل أداء خلال الأيام المقبلة.

ويتقدم 40 لاعباً ممن سبق لهم حصد أحد ألقاب الجولة الأوروبية و10 من أصل 12 لاعباً تنافسوا في كأس رايدر العريق لعام 2016، قافلة المشاركين الـ132 الباحثين عن التتويج بلقب على ملعب المجلس، ويبرز في قائمة المشاركين السويدي هنريك ستينسون حامل لقب الجولة الأوروبية الموسم الماضي وبطل نسخة عام 2007، الذي تحدث في المؤتمر الصحفي الرسمي أمس، وقال: حينما أنظر للعام الماضي والإنجازات التي حققتها فإنه كان عاماً مذهلاً بعد تخطي حاجز الأربعين من عمري، الفوز بلقب هذه البطولة يمثل تحدياً خاصاً، ومشاركة وودز تعيد لي ذكريات مواجهتنا سابقاً عدة مرات، منها التي جمعتنا في دبي، وبقيت عالقة في ذهني على مدار السنوات الماضية. لاعب الجولف يمر بالعديد من المراحل بين الصعود والهبوط في حياته المهنية، لكن وودز قادر على العودة لكنه بحاجة للوقت.

وعبر محمد جمعة بوعميم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الجولف في دبي، باللاعبين العالميين المشاركين، كما رحب بشكل خاص بالأميركي تايجر وودز الذي اختار دبي وجهة له ضمن خطته للعودة إلى أجواء البطولات العالمية، نظراً للعلاقة الوثيقة التي تجمعه بالبطولة، وقال: الجميع يدرك القيمة التي يساهم بها وودز على صعيد الأداء الفني والشعبية الجماهيرية التي يحظى بها، والتي ساهمت بزيادة إقبال الحضور والطلب لشراء التذاكر للأيام المقبلة للبطولة، حيث ما زال وودز يمتلك سحراً خاصاً بفضل موهبته التي قادته لحصد أكثر من 100 لقب احترافي في مسيرته، و14 لقباً على صعيد ألقاب البطولات الكبرى منذ بدأ مسيرته الاحترافية عام 1996.

وأضاف: إقامة البطولة تعزيز لقطاع السياحة الرياضية في دبي، وإبرازها بوصفها واحدة من الوجهات الرياضية والسياحة البارزة على مستوى العالم، وتأكيد دور رياضة الجولف التي تعد ذات المردود الأكبر بين الألعاب الرياضية على اقتصاد دبي، بحسب تقرير ديلويت المتخصص.