اختتام منافسات السباحة في دورة الألعاب الدولية للشرطة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الفريق أول الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، مساء أمس، ختام منافسات مسابقة السباحة للرجال والسيدات، ضمن منافسات دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة التي تقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وينظمها اتحاد الشرطة بوزارة الداخلية، وأقيمت في مسبح جامعة نيويورك بأبوظبي.

حضر حفل تتويج الفائزين ساندرو ديركس الأمين العام للاتحاد الدولي للشرطة، والعميد وليد سالم الشامسي رئيس اللجنة المنظمة مدير الدورة، وجيري زماتلك مساعد وزير الداخلية في جمهورية التشيك، وأعضاء اللجنة المنظمة العميد عادل عبد الرحمن الحمادي والعميد خليفة بطي الشامسي والعميد خالد شهيل، وجمعة سعيد البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة، وعدد من المسؤولين في الاتحادات الرياضية الدولية، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الدورة، وأعضاء اللجنة العليا، ورؤساء اللجان الفرعية المنظمة للدورة.

واستمر التألق العربي بحصول الفريق المصري على 13 ذهبية من أصل 15، فيما حصلت السعودية على ذهبية، وأخرى للتشيك، ورفع منتخبنا حصيلته من الميداليات إلى 4 ميداليات فضية وبرونزيتين.

في اليوم الختامي للبطولة، أقيمت مساء أمس الأول أربع مسابقات، الأولى 100 متر فراشة رجال، وفاز بالمركز الأول أحمد حمدي محمد من مصر، وجاء في المركز الثاني يوسف حبيب بوعريش من السعودية، وحل ثالثاً علي أحمد الكعبي من الإمارات، وفي المسابقة الثانية لمسافة 50 متراً صدراً رجال فاز بالمركز الأول المصري أحمد محمد حافظ، وحل ثانياً المتسابق جيفرسون فالنسيا من كولومبيا، وجاء ثالثاً الصيني مياو شن.