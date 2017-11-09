سباق الجري في الكورنيش غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يُنظم مجلس أبوظبي الرياضي غداً سباقاً للجري ينطلق في السابعة صباحاً، بكاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، بمشاركة مجتمعية مميزة لمسافات رئيسية 2.5 كم و5 كم، وقال خالد القبيسي مدير مشروع أول بمجلس أبوظبي الرياضي: «يمثل الحدث استكمالاً لسباقاتنا المجتمعية المختلفة الهادفة لتحسين نمط الحياة الصحية لأفراد المجتمع»، مؤكداً أهمية هذه السباقات التي تقام في ثلاث مناطق «أبوظبي، العين، الظفرة» التي تعزز تواصل وتفاعل فئات المجتمع بالرياضة بكل ألعابها ومسابقاتها، موضحاً أن مجلس أبوظبي الرياضي يولي اهتماماً كبيراً لنشر ثقافة رياضة الجري في مجتمع أبوظبي لتشجيع وتحفيز الجميع على ممارسة الرياضة وجعلها نمط الحياة الصحية.

الجدير ذكره أن عدد المسجلين في السباق وصل حتى الآن إلى 400 متسابق ومتسابقة، كما يتيح مجلس أبوظبي الرياضي التسجيل في نفس يوم السباق.