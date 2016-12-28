آنا بطلة «دولية» الشارقة لشطرنج السيدات

رضا سليم (الشارقة)

أحرزت البلجيكية آنا زوزوليا، كأس بطولة الشارقة الدولية السابعة لشطرنج السيدات، التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، برعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، والتي أسدل عليها الستار أمس الأول بقاعة كلية التقنية العليا للبنات بالشارقة، وجاءت الأذربيجانية خيالا عبدالله في المركز الثاني، ونالت المركز الثالث الأرمينية ماريا جيفورجيان، وحلت في المركز الرابع الروسية مارجريتا شيبتكوفا، وجاءت مواطنتها بايرة كوفانوفا في المركز الخامس، ثم الأوكرانية إيفجينيا دولانوفا في المركز السادس، والأرمينية آرمين بابايان السابع ومواطنتها سوزانا جابويان الثامن.

حضر حفل الختام وتكريم اللاعبات، الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وخالد المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعبدالعزيز خوري نائب رئيس اتحاد الشطرنج، وخولة جاسم السركال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وعبدالرحمن بن طليعة مدير الشؤون التنفيذية وعلاقات المستثمرين في العربية للطيران، طارق مرشد ممثل فندق سنترو الشارقة، وفاطمة صفر مدير البطولة.

وفازت ياسمين علي بالمركز الأول للمستوى الثاني بالبطولة، وجاءت في المركز الثاني عائشة محمد المعيني، وحلت في المركز الثالث عنود أحمد، وحصلت على المركز الرابع إيليزافيتا كانتر فيما حصلت ميرة حسين الحمادي على جائزة أفضل لاعبة تحت 14 سنة، ونالت ميسون علي جابر جائزة أفضل لاعبة تحت 12 سنة، وفازت سارة أحمد إبراهيم بجائزة أفضل لاعبة تحت 10 سنوات، فيما حصلت مريم محمد المعيني على جائزة أفضل لاعبة تحت 8 سنوات، وزيانا سينج على جائزة أفضل لاعبة تحت 6 سنوات.

وعلى مستوى لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، حصلت نورة محمد صفر على جائزة أفضل لاعبة إماراتية، فيما نالت مريم حسين الحمادي على المركز الأول على مستوى لاعبات النادي، وحلت في المركز الثاني عائشة سيف آل علي، والثالث عائشة سرحان المعيني، بينما نالت ريم خليل الحوسني جائزة أفضل لاعبة تحت 14 سنة، وحصلت فاطمة سيف آل علي جائزة أفضل لاعبة تحت 12 سنة.