الشارقة يسجل الفوز السابع والعين «بمن حضر»

رضا سليم (دبي)

سجل فريق الشارقة الفوز السابع في دوري أقوياء اليد على حساب العين 26-17، في الجولة السابعة من الدوري التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة الشارقة، قبل التوقف الطويل الذي يمتد إلى 100 يوم، حيث يعود الدوري 16 فبراير المقبل، كما نجح شباب الأهلي دبي في الفوز على النصر 33-27 بصالة مكتوم بن محمد، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بفارق هدفين 17-15، فيما تغلب فريق الوصل على الجزيرة بفارق هدفين 23-21 بصالة الإمبراطور.

ويتصدر الملك الشرقاوي قمة الدوري بالعلامة الكاملة في كل المباريات برصيد 21 نقطة، فيما قفز شباب الأهلي دبي للمركز الثاني برصيد 15 نقطة، يليه الوصل الثالث برصيد 14 نقطة وبفارق الأهداف عن النصر الرابع وبنفس الرصيد من النقاط، والعين الخامس برصيد 13 نقطة، ويظل الجزيرة الأخير برصيد 7 انتصارات من 7 هزائم.

أما عن تفاصيل مواجهة الشارقة والعين، فقد بدأت متساوية رغم النقص العددي في صفوف الزعيم العيناوي الذي غاب عنه عدد كبير من اللاعبين، نظراً لظروف عملهم، وحضر الفريق إلى صالة الشارقة بـ7 لاعبين مع الحارس أحمد سالم، ولم يكن مع الفريق سوى لاعب واحد على دكة البدلاء، وشارك العين «بمن حضر»، ورغم ذلك سارت المواجهة متكافئة هدفاً بهدف، في أول 24 دقيقة من الشوط الأول، وحسم الشارقة الشوط لمصلحة فريقه بالتقدم بفارق 3 أهداف، 11-8. تتغير النتيجة مع بداية الشوط الثاني ويتقدم الشارقة 12-9، وأهدر العين رمية جزائية، وبعدها يتصدى خالد سعيد لرمية جزائية جديدة للضيوف، ويتحرك الشارقة بشكل أفضل دفاعياً وهجومياً، رغم أن وليد عبدالكافي مدرب الفريق دفع باللاعبين شاهين حسن وخليفة سلطان.

ويلعب الشارقة بـ4 لاعبين بعد خروج إبراهيم القرص وفراس محمد للإيقاف لمدة دقيقتين، وتدخل المواجهة آخر 10 دقائق، ويرفع أصحاب الأرض النتيجة إلى 22-15، ويدفع عبدالكافي بالبدلاء وخروج سليم الهدوي وأحمد هلال وإبراهيم القرص ومبارك عبدالله، ويدخل أحمد بدر ورائد سعيد وخليفة عادل حديد، ومعهم شاهين حسن وخليفة سلطان، وفراس محمد، وتصل النتيجة إلى 24-16، في آخر دقيقتين، وتنتهي بفوز أصحاب الأرض 26-17

أدار اللقاء القاري إسماعيل سالم وفاضل غلوم، وعلى الطاولة نبيل عبد الله، عادل غلوم، والمراقب محمد نادر.

إلى ذلك توجه فريق الشارقة إلى القاهرة مساء أمس الأول، عقب انتهاء مباراته أمام العين في الدوري مباشرة، لبدء معسكر الإعداد للبطولة الآسيوية للأندية التي ستقام في مدينة حيدر أباد الهندية خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر الجاري، ويرأس البعثة ناجي ربيعة المشرف على كرة اليد ومعه يوسف أحمد مدير الفريق، بجانب اللاعبين والجهاز الفني بقيادة وليد عبدالكافي، ويعسكر الفريق في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، ويخوض خلال المعسكر 3 مباريات ودية قبل أن يعود يوم 16 نوفمبر للتجهيز للسفر إلى الهند يوم 18 الجاري.

من ناحية أخرى، يتوجه وفد اتحاد اليد إلى تركيا اليوم، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، وأيضاً حضور كونجرس الاتحاد الدولي الذي سيعقد في مدينة أنطاليا التركية، ويبدأ غداً ويستمر لمدة 3 أيام، حتى يوم 13 نوفمبر الجاري، ويمثل الإمارات في الاجتماعات محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد، ونبيل محمد بن عاشور الأمين العام للاتحاد. يذكر أن محمد عبدالكريم جلفار ترشح لعضوية الاتحاد الآسيوي للعبة في الانتخابات التي ستجرى في الجمعية العمومية، كما تم ترشيح المحاضر الدولي صالح عاشور لرئاسة لجنة القوانين والحكام، وأيضاً محمد شريف للجنة التحكيم، وعبدالله الكعبي للمسابقات، وناصر الحمادي للتسويق والعلاقات العامة، وأنيسة الشدادي للجنة النسائية.