«البرية» تسيطر على وزن أكثر من 100 كجم

أبوظبي (وام)

تبدأ اليوم منافسات الأساتذة للفئتين الأولى والثانية ضمن بطولة القوات المسلحة للجو جتسو لأعمار من 30 و34 وأكبر من 35 عاماً في جميع الأوزان المخصصة للبطولة وتستكمل منافسات مختلف الأوزان للحزام الأبيض. وتأتي هذه البطولة ضمن أنشطة درع التفوق للعام 2016-2017 وتقام فعالياتها بالصالة المغطاة لمركز التربية الرياضية العسكري في أبوظبي بحضور رسمي وعسكري ومشاركة نحو 2492 لاعباً يمثلون مختلف الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة. وفي منافسات أمس الأول في فئة الحزام الأبيض وفي وزن 58 كجم أحرز المركز الأول فارس المزروعي من كلية زايد الثاني العسكرية، وجاء وصيفا سالم الكعبي من قيادة القوات البرية، وحل بالمركز الثالث ضاحي علي من قيادة القوات البرية.

وفي وزن 64 كجم الحزام الأبيض أحرز المركز الأول عبدالله محمد من قيادة القوات البحرية، وجاء ثانيا بعد منافسة قوية علي محمد من قيادة القوات البرية، وحل ثالثا ناصر الزعابي من قيادة القوات الجوية.

وفي وزن أكثر من 100 كجم سيطرت على هذا الوزن قيادة القوات البرية التي أصبحت في مقدمة الوحدات العسكرية والأكثر سيطرة على الجو جتسو وتمكن ناصر القطان من الفوز بهذا الوزن متفوقا على زميله خليفة المسماري من قيادة القوات البرية الذي أحرز الميدالية الفضية فيما أحرز الميدالية البرونزية سالم سعيد من قيادة حرس الرئاسة. تأتي هذه البطولة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى اللياقة البدنية لمختلف الرتب بالقوات المسلحة وتنمية روح التنافس والمثابرة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية وفي إطار حرص قيادتنا الحكيمة على جعل قواتنا المسلحة على أعلى مستويات الكفاءة القتالية من خلال الدعم والرعاية المستمرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للأنشطة الرياضية بغرض رفع اللياقة البدنية للضباط والرتب الأخرى وبث روح التنافس من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.