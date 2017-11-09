سباق أبوظبي - العين «كلاسيك» للدراجات 3 ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للدراجات سباق أبوظبي – العين «كلاسيك» لمسافة 175كم، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي وأكتيف لايف «ضمان»، وبمشاركة سفير طواف أبوظبي البريطاني مارك كافنديش، وذلك يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل، ويتضمن السباق مهرجان الدراجات المجتمعي للعائلات المقدم من أكتيف لايف، ويقام السباق بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، حيث يعد السباق الأول من نوعه في الدولة على غرار السباقات الكلاسيكية الكبرى التي تقام في أوروبا.

وأعرب معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، عن سروره بأن يكون سباق أبوظبي – العين (كلاسيك) أول حدث يقدمه نادي أبوظبي للدراجات للمجتمع، مشيراً معاليه إلى أن مشاركة عدد كبير من الدراجين العالميين سيتيح الفرصة للدراجين المحليين المنافسة جنباً إلى جنب مع المحترفين، مبيناً معاليه أن السباق سيمتد لمسافة طويلة بين مدينتي أبوظبي والعين في واحد من التجارب الجديدة التي نحرص على تقديمها للمجتمع، مؤكداً معاليه أن النادي يولي أهمية كبيرة لجعل الرياضة نمط الحياة الصحية في المجتمع عبر مجموعة من المبادرات والمسابقات المهمة التي ترسخ الثقافة الرياضية عند مختلف الأجيال.

من جهته، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «السباق جديد ومميز بالنسبة لنا بمشاركة الدراجين المعترف بهم دولياً للتنافس في أبوظبي، وتوفير منصة لتطوير الدراجين المحليين وخاصة دراجي نادي أبوظبي، ويسرنا أن نستضيف في هذا الحدث مارك كافنديش، سفير طواف أبوظبي الذي سيقام شهر فبراير المقبل في الفترة ما بين 21 – 25».

وأضاف: «سعداء بهذا المزيج المميز لفعاليتي سباق الكلاسيك ومهرجان الدراجات للعائلات المقدم من أكتيف لايف «ضمان»، كما أننا نسعى أن تجذب هذه الأحداث الجديدة جميع الدراجين من مختلف المستويات».