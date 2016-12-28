340 خيلاً تستعرض الجمال في 24 فئة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في الثالثة عصر اليوم، بنادي أبوظبي للفروسية، بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية لجمال الخيل، بمشاركة 340 من أجود الخيول العربية وأنقى السلالات تمثل مختلف المرابط بالدولة، وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وأعلنت الجمعية أن البطولة تتضمن 24 فئة عمرية، وستقدم الجوائز لأفضل 10 خيول لكل فئة، وستشمل النهائيات توزيع 18 جائزة.

وسيتم تحكيم الخيول من خلال خمسة أنظمة أساسية موضوعية تعتمد في التقييم، وتشتمل على الآتي: الهوية العربية، الرأس والعنق، الجسم والانسياب، القوائم، الحركة، وتتأهل الخيول الحائزة المركزين الأول والثاني في جميع الأشواط، للمشاركة في بطولات المهرات والأمهار والأفراس والفحول والمنافسة على لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

تبدأ الفعاليات بشوط المهرات بعمر سنة، والذي تم تقسيمه إلى 7 أقسام هي «أ، ب، ج، د، ه، و، ز». يعقبه شوط المهرات بعمر سنتين وتم تقسيمه إلى قسمين «أ، ب».