  • الاربعاء 29 ربيع الأول 1438هـ - 28 ديسمبر 2016م

بطولة الإمارات لمربي «العربية» تنطلق اليوم

340 خيلاً تستعرض الجمال في 24 فئة بأبوظبي
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 28 ديسمبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في الثالثة عصر اليوم، بنادي أبوظبي للفروسية، بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية لجمال الخيل، بمشاركة 340 من أجود الخيول العربية وأنقى السلالات تمثل مختلف المرابط بالدولة، وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وأعلنت الجمعية أن البطولة تتضمن 24 فئة عمرية، وستقدم الجوائز لأفضل 10 خيول لكل فئة، وستشمل النهائيات توزيع 18 جائزة.

وسيتم تحكيم الخيول من خلال خمسة أنظمة أساسية موضوعية تعتمد في التقييم، وتشتمل على الآتي: الهوية العربية، الرأس والعنق، الجسم والانسياب، القوائم، الحركة، وتتأهل الخيول الحائزة المركزين الأول والثاني في جميع الأشواط، للمشاركة في بطولات المهرات والأمهار والأفراس والفحول والمنافسة على لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

تبدأ الفعاليات بشوط المهرات بعمر سنة، والذي تم تقسيمه إلى 7 أقسام هي «أ، ب، ج، د، ه، و، ز». يعقبه شوط المهرات بعمر سنتين وتم تقسيمه إلى قسمين «أ، ب».

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني بالشوط الثالث، والذي خصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات وتم تقسيمه إلى قسمين «أ، ب»، أما الشوط الرابع فقد خصص للأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، وهو أيضاً مكون من قسمين «أ، ب»، ثم الشوط الخامس المخصص للأمهار أعمار سنة، والذي تم تقسيمه إلى 5 أقسام هي «أ، ب، ج، د، ه»، وتختتم فعاليات اليوم الثاني للبطولة بالشوط السادس للأمهار عمر سنتين وتم تقسيمه إلى قسمين «أ، ب». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا