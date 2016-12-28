مكاسب فنية كبيرة لـ «جودو الإمارات» في «الصداقة»

أبوظبي (الاتحاد)

قدم براعم وناشئو وشباب جودو الإمارات مستويات فنية مميزة خلال مشاركتهم كأول فريق عربي في النسخة الخامسة عشرة لبطولة الصداقة والسلام الدولية للجودو، التي اختتمت أمس الأول بالمجمع الأولمبي العالمي في مدينة فوكوكا اليابانية، بمشاركة قياسية تخطت 900 لاعب ولاعبة من 126 منتخبا وناديا يمثلون 19 دولة من مختلف دول العالم، في البطولة التي احتفلت بمرور 15 عاما على انطلاقتها.

ونال لاعبونا إشادة المراقبين والجماهير اليابانية، التي أعجبت بأداء لاعبينا الذين تمكنوا من مجاراة اللاعبين اليابانيين والتفوق عليهم في العديد من النزالات، التي تواصلت على مدى يومين متتاليين.

وأكد محمد جاسم رئيس بعثة منتخبنا أنه حرصا من اللجنة المنظمة للبطولة على حضور جودو الإمارات في النسخة القادمة، قدمت الدعوة من الآن للمشاركة في العام المقبل تقديرا للمردود الطيب الذي قدمه أول فريق عربي يتواجد في البطولة الدولية.

وتحرص اليابان وبشكل دوري على إقامة مثل هذه الفعاليات لتأصيل رياضة الجودو التي تعتبر من الرياضات الأصيلة في الثقافة اليابانية وتأتي في المرتبة الأولى قبل أن تسحب كرة القدم البساط منها، ومن أجل نشر ثقافة اللعبة في مختلف دول العالم كونها من الموروثات الأصيلة في الثقافة اليابانية، ومنها انطلقت اللعبة وانتشرت إلى مختلف أرجاء العالم، وأصبحت تحتل التصنيف الثاني أولمبيا في الألعاب.