منصور بن محمد يوجّه بدراسة مشروع تطوير «دبي البحري»

دبي (الاتحاد)

وجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بسرعة إنجاز واستكمال جميع الدراسات لتنفيذ الخطة التطويرية المقترحة لمقر النادي، عبر بيوت الخبرة مع دراسة كل العروض واختيار المناسب منها لتنفيذه.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه الاجتماع الدوري لمجلس إدارة النادي، والذي عقد بمقره في الميناء السياحي أمس بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس الإدارة وعلي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء حريز المر بن حرير ومحمد عبدالله حارب وجمال زعل بن كريشان وعدنان علي العبار وإبراهيم سلطان الحداد.

ووقف الاجتماع على آخر التطورات المتعلقة بالمشاريع الإنشائية القائمة في مقر النادي والذي يشهد عمليات تطوير واسعة في مرفأ اليخوت والقوارب، وإضافة المواقف الجديدة لزيادة السعة الاستيعابية للمراسي إلى جانب المشاريع التسويقية.

وناقش الاجتماع المقترحات المتعلقة بتطوير المقر وتنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية والإنشائية للاستفادة من المساحات المتعددة ومن موقع النادي كمركز مشع ومكان استراتيجي في قلب الواجهة العمرانية في دبي ومنطقة الصفوح والميناء السياحي.