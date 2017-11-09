449 جواداً في بطولة مربي الخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية، تنطلق في الرابعة عصر اليوم بنادي أبوظبي للفروسية فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، بمشاركة 449 خيلا. وأعلنت الجمعية اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق البطولة، والتي تحتوي على 29 فئة وتقدم الجوائز لأفضل 290 خيلا بواقع 10 خيول لكل فئة، وسيتم تحكيم الخيول خلال وقوفها وركضها على تقييمات النوع، والرأس والعنق، والجسم والتناسق، والأرجل والحركة، وتتأهل الخيول الحائزة على المركزين الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في بطولات المهرات والأمهار والأفراس والفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة في الرابعة عصراً بشوط المهرات بعمر سنة، والذي تم تقسيمه إلى 7 أقسام هي (A.B.C.D.E.F) فيما تقام منافسات القسم (G) لنفس الشوط في اليوم الثاني «الجمعة» والذي يشهد أيضاً الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين والذي تم تقسيمه إلى 5 أقسام (A.B.C.D.E).

ويستهل اليوم الثالث للبطولة «السبت» بالشوط الثالث المخصص للمهرات عمر 3 سنوات وتم تقسيمه إلى قسمين (A.B) يليه الشوط الرابع المخصص للأفراس عمر 4 سنوات وهو يتكون من ثلاثة أقسام (A.B.C) ويقام في هذا اليوم أيضاً القسم الأول من الشوط الخامس للأمهار عمر سنة والذي يتكون من 6 أقسام (A.B.C.D.E.F) تقام ضمن اليوم الرابع للبطولة «الأحد» والذي يشهد أيضاً الشوط السادس المخصص للأمهار عمر سنتين وتم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام (A.B.C).

وتستهل فعاليات اليوم الخامس والختامي «الاثنين» للبطولة بتكملة أقسام شوط الأمهار عمر السنتين، يليه الشوط السابع المخصص للأمهار عمر 3 سنوات، ثم الشوط الثامن للفحول عمر 4 سنوات، ويليه الشوط التاسع وهو للفحول عمر 5 سنوات وما فوق، وتختتم الفعاليات بأشواط البطولات.