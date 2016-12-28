أبطال الصدفة والصدمة: شكراً الإمارات.. أرض المبادرات

أبوظبي (الاتحاد)

حظيت مبادرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بدعوة الأبطال والبطلات العرب الذين حققوا إنجازات ذهبية وفضية وبرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو، وذلك لتكريمهم على هامش النسخة الثالثة لطواف أبوظبي التي ستقام خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل، بردود فعل واسعة من قبل الرياضيين العرب الذين ثمنوا رعاية ودعم الإمارات لكل المبادرات على المستويات كافة، وأشادوا بالمبادرة الرائعة التي أطلقها سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وقالوا: «شكراً للإمارات.. شكراً بلد المبادرات.. شكراً دار زايد».

وأعرب جميع الرياضيين العرب الذين خصهم التكريم عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة التي تنصف أبطال الصدفة والصدمة، وقالوا: «دفعة معنوية حصلنا عليها من قرار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان».

وكان سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان قد وجه بتكريم الأبطال العرب في الأولمبياد، تجاوباً مع تحقيق أبطال «الصدفة والصدمة»، الذي نشره «الاتحاد» في خمس حلقات على مدار الأسبوع الماضي، ووجد صدى كبيراً في العديد من وكالات الأنباء والمواقع العربية والدولية، الذي عرض معاناة الأبطال والبطلات في الوصول إلى منصات التتويج وتشريف الرياضة العربية في أقوى المنافسات العالمية.

وأعربت البطلة المصرية سارة سمير الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو عن سعادتها الكبيرة بمبادرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وقالت: «المبادرة تثلج الصدور، وتشعرنا أن الوطن العربي أسرة واحدة وتجمعه هموم وتحديات مشتركة، واعتادت الإمارات أن تكرم كل الأبطال العرب وليست المرة الأولى، ولا يمكن أبداً أن أنسى أعلى تقدير حصلت عليه في حياتي، كان درع أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وساهمت معي تلك الجائزة كثيراً، وساعدتني للوصول لما أنا فيه، واليوم تأتى مبادرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان في ظروف مختلفة؛ لأنها تخص فئة الأبطال الأولمبيين، الذين رفعوا راية العرب في الأولمبياد أمام العالم». وأضافت: «المبادرة تحفز كل الرياضيين على بذل مزيد من الجهد في البطولات المقبلة، ونحن في طريقنا نحو أولمبياد طوكيو 2020، سواء الذين حققوا ميداليات وبقية الرياضيين الذين لم يحققوا ميداليات في ريو ويطمحون لتكرار المحاولة في طوكيو، وتلك المبادرة ليست بغريبة على هذا البلد المعطاء».