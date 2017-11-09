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685 لاعبة يتنافسن على ألقاب 10 ألعاب

البولينج يدشن النسخة الخامسة لـ «دورة الشيخة هند» اليوم
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تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017

رضا سليم (دبي)

تفتتح مساء اليوم في صالة مركز دبي للبولينج منافسات النسخة الخامسة لـ «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها اللجنة بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتستمر منافساتها حتى 25 نوفمبر الجاري.

تضم النسخة الخامسة 10 ألعاب جماعية وفردية هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، والريشة الطائرة، والبولينج، وكرة الطاولة أحدث الألعاب التي تم ضمها للدورة هذا العام.

وتشارك في المنافسات 685 لاعبة يمثلن 23 جنسية، من مختلف الأعمار والجنسيات، فيما كان عددهن العام الماضي 558 لاعبة، وشاركت في النسخة الثالثة 400 لاعبة، فيما شاركت في النسخة الثانية 260 لاعبة، وشهدت النسخة الأولى مشاركة 166 مشاركة من موظفات المؤسسات الحكومية.

وزاد عدد المؤسسات والدوائر التي شاركت في الدورة بنسبة 20% عن الدورة الماضية، ليصل العدد في النسخة الخامسة إلى 32 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، فيما كان عددها في النسخة الرابعة 25 مؤسسة، وكان عدد المؤسسات في النسخة الثالثة 20 مؤسسة وفي الثانية 16 مؤسسة، وفي «الأولى» كان 13 مؤسسة مشاركة.

ومع ضربة البداية بمركز دبي للبولينج، تتواصل المنافسات بشكل يومي، حيث تقام بطولة سباق الطريق 3000 متر غداً في مضمار الورقاء للجري، فيما تنطلق منافسات بطولات الطائرة، والريشة الطائرة والشطرنج بعد غد، وتبدأ منافسات اليد الأحد، وتنطلق منافسات بطولة كرة السلة الاثنين، وتقام منافسات الألعاب الجماعية السلة والطائرة واليد والريشة الطائرة وكرة الطاولة في الصالة الرياضية المغطاة بنادي دبي ستارز في منطقة المزهر، على أن تقام بطولة الشطرنج في نادي دبي للشطرنج والثقافة. ... المزيد
     
 

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