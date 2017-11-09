البولينج يدشن النسخة الخامسة لـ «دورة الشيخة هند» اليوم

رضا سليم (دبي)

تفتتح مساء اليوم في صالة مركز دبي للبولينج منافسات النسخة الخامسة لـ «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها اللجنة بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتستمر منافساتها حتى 25 نوفمبر الجاري.

تضم النسخة الخامسة 10 ألعاب جماعية وفردية هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، والريشة الطائرة، والبولينج، وكرة الطاولة أحدث الألعاب التي تم ضمها للدورة هذا العام.

وتشارك في المنافسات 685 لاعبة يمثلن 23 جنسية، من مختلف الأعمار والجنسيات، فيما كان عددهن العام الماضي 558 لاعبة، وشاركت في النسخة الثالثة 400 لاعبة، فيما شاركت في النسخة الثانية 260 لاعبة، وشهدت النسخة الأولى مشاركة 166 مشاركة من موظفات المؤسسات الحكومية.

وزاد عدد المؤسسات والدوائر التي شاركت في الدورة بنسبة 20% عن الدورة الماضية، ليصل العدد في النسخة الخامسة إلى 32 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، فيما كان عددها في النسخة الرابعة 25 مؤسسة، وكان عدد المؤسسات في النسخة الثالثة 20 مؤسسة وفي الثانية 16 مؤسسة، وفي «الأولى» كان 13 مؤسسة مشاركة.