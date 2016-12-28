النفط يتماسك فوق 55 دولاراً

عواصم (رويترز)

تماسكت أسعار النفط فوق 55 دولاراً للبرميل في تعاملات أمس، بدعم من التوقعات بتقلص الإمدادات حالما يدخل أول اتفاق في 15 عاماً لخفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين حيز التنفيذ الأحد المقبل. ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الذي سيقلص إنتاج «أوبك» وعدد من المنتجين المستقلين بنحو 1.8 مليون برميل يومياً في الأول من يناير المقبل. ولم يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت تغيراً يذكر عند 55.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 1128 بتوقيت جرينتش. وبلغ الخام 57.89 دولار للبرميل في الثاني عشر من ديسمبر، وهو أعلى مستوياته منذ يوليو 2015. وزاد الخام الأميركي 15 سنتاً إلى 53.17 دولار للبرميل.

ولم يشهد يوم الاثنين تعاملات بعد عطلة عيد الميلاد. ويقول محللون، إن من الممكن أن يواجه الخام صعوبة في مواصلة الارتفاع قبل أن تتوافر أدلة على التزام أوبك خفض الإنتاج.

من ناحية أخرى، قالت شركة النفط الروسية «جازبروم نفت» أمس، إنها تعتزم زيادة إنتاجها من النفط في العام المقبل بنسبة تتراوح بين 4.5 و5٪، وهو ما يقل عن الزيادة المستهدفة أصلاً قبل انضمام روسيا إلى اتفاق مع أوبك لخفض إنتاج النفط العالمي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكسندر ديوكوف للصحفيين: «من المؤكد أننا كنا نخطط قبل اتفاق «أوبك» لزيادة الإنتاج بشكل أكبر».

وأضاف أن «جازبروم نفت» تتوقع أن يصل إنتاجها إلى 85.8 مليون طن من الهيدروكربون في 2016، وأن الأرباح الصافية للشركة ستزيد بشكل ملموس هذا العام. كما قال ديوكوف إن الشركة ستصل إلى مستويات إنتاج عند 150 ألف برميل يومياً من حقل بدرة العراقي في العام 2018 وليس في 2017، وإن ميزانية الشركة للعام المقبل تعتمد متوسط سعر 48 دولاراً لبرميل النفط. وقالت ثلاثة مصادر لرويترز، إن شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، عينت نائب رئيس جديداً للمبيعات والإمدادات بعدما أبرمت منافستها الحكومية روسنفت عدداً من الاتفاقات الكبرى على حسابها. وحسب مصادر على دراية بالموضوع، سيتولى فاديم فوروبيوف المنصب خلفاً لفاليري سابوتين الذي أنهى الأسبوع الماضي مدة خدمة في الشركة استمرت على مدار 18 عاماً. وشغل فوروبيوف من قبل منصب نائب رئيس لوك أويل لتكرير النفط وإنتاج الغاز والبتروكيماويات. وقالت المصادر، إن سابوتين الذي يمتلك حصة في الشركة نسبتها 0.0152٪ سيتولى منصباً إدارياً رفيعاً في «ليتاسكو» الذراع التجارية لـ«لوك أويل».

وأبرمت «روسنفت» التي يرأسها إيجور سيتشين، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة اتفاقات في الشهرين الأخيرين كان من بينها شراء حصة مسيطرة في شركة النفط المتوسطة «باشنفت»، وحصة في «إيسار» أكبر شركة لتكرير الخام في الهند. كما باعت «روسنفت» حصة حكومية فيها نسبتها 19.5٪ إلى صندوق الثروة السيادي القطري وجلينكور المتخصصة في تجارة السلع الأولية مقابل 10.5 مليار يورو. وقال أحد المصادر، إن تغيير دور سابوتين جاء نتيجة لخسارة «لوك أويل» معركة الحصول على حصة في «باشنفت».