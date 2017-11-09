أندية الطائرة تكمل صفقات اللحظات الأخيرة المغربي زهير الكراوي ينضم إلى شباب الأهلي وكوبي في حتا



تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017 أسامة أحمد (دبي) تسابق أندية الطائرة الزمن لإكمال صفقات اللحظات الأخيرة قبل انطلاق دوري الدرجة الممتازة غداً، حيث يصل خلال ساعات المغربي زهير الكراوي للتعاقد مع نادي «شباب الأهلي دبي» بعد أن وصلت المفاوضات إلى نهايتها، من أجل تدعيم الفريق بأجنبي يكون إضافة له في الدوري، والذي يستهله بمواجهة حتا بعد أن حل خامساً في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بالمواطنين. وسبق للأجنبي الجديد الاحتراف في نادي السويحلي الليبي، حيث شارك معه في النسخة الأخيرة للبطولة العربية، ويجري اللاعب الفحوص الطبية صباح اليوم، فيما اقترب لاعب كوبي سبق له الاحتراف في الهلال السعودي والدورين التونسي والليبي من التعاقد مع حتا بعد أن قطعت المفاوضات شوطاً كبيراً. وسيظهر راشد أيوب نجم النصر في صفوف بني ياس خلال مباراة الفريق المهمة في ضربة البداية أمام العين «حامل اللقب» غداً، بعد أن وافقت شركة النصر للألعاب الرياضية على إعارته للقلعة السماوية لموسم. وكثف البحريني رضا علي، مدرب شباب الأهلي- دبي، التدريبات بعد أن عمل على معالجة السلبيات التي أفرزتها مشاركة الفريق في أولى بطولات الموسم من أجل الاستعداد الجيد لخوض غمار الدوري، وتضم قائمه الفريق مجموعة من اللاعبين الجيدين أبرزهم مروان عبيد، محمد نعيم «فيصل زهران، خالد صقروه، راشد أحمد، محمد سلطان، محمد جمعة، أحمد عمر، فيما يغيب عن مباراة حتا محمد خميس نوبي الذي أجرى جراحة في اليد ستحرم الفريق من جهوده لمدة أسبوعين. ويخوض شباب الأهلي مباراته الثانية أمام عجمان الجمعة 17 نوفمبر.