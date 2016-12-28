«أبوظبي الإسلامي» يقود تحالفاً لتمويل مجموعة «ميدان»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت مجموعة «ميدان»، على تسهيل تمويلي متوافق مع الشريعة بمليار درهم، من خلال مجموعة من المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة مصرف «أبوظبي الإسلامي».

وقال بيان أمس إن «مصرف أبوظبي الإسلامي» هو متعهد التغطية الوحيد والمنظم الرئيس المفوّض، في حين يتولّى كل من مصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي مهام المنظِّم الرئيس المفوّض في تأمين هذا التسهيل الذي يُستَحق سداده في شهر ديسمبر 2018. وتمت هيكلة هذه الصفقة لتلبية أهداف التمويل الخاصة بمجموعة «ميدان» العقارية، على خلفية مشروعها الحالي «ديستركت وَن»، وهو حي سكني فاخر في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في إمارة دبي. وقال طِراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: «ترسي هذه الصفقة معايير جديدة في مجال تمويل الشركات، وتؤكد من جديد قدرتنا على توظيف مختلف الإمكانيات المتاحة في سبيل ابتكار حلول تمويلية جديدة تلبي احتياجات عملائنا بفاعلية، كما تثبت أيضاً أداءنا القوي الذي نواصل تسجيله بفضل سعينا المستمر لتطوير أنشطتنا في مجال تمويل الشركات، مع التركيز بوجه خاص على الشركات النامية والمشاريع العقارية. ونتوقع أن توفر الهيكلية التي صممناها لإنجاز هذه الصفقة نموذجاً يحتذى به لصفقات مستقبلية، كما تعكس جهودنا المستمرة لتوسيع آفاق الحلول المصرفية الإسلامية على المستوى العالمي». ومن جانبه، قال سعيد بن حميد مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدان»: «سيُسهِم حصولنا على هذا التمويل الإسلامي في تحقيق هدفنا المتمثل في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية، لنتمكن من مواصلة وتيرة نمونا وتحقيق أهداف استراتيجية أعمالنا المتمثلة في ترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية للسياحة والضيافة والترفيه».

وفي وقت سابق من هذا العام، جمعت «ميدان» تسهيلات تمويلية متوافقة مع الشريعة بمليار درهم تنقسم إلى شريحتين، الأولى على شكل إصدار صكوك بقيمة 700 مليون درهم، والثانية تسهيلات تمويلية لأجل محدد بقيمة 300 مليون درهم، علماً أن كلتا الشريحتين تستحقان السداد في 2024.

ولعب «مصرف أبوظبي الإسلامي» دور المنسق الوحيد والمسؤول عن هيكلة التمويل، كما تولى مع «مصرف الهلال» مهام مدير الاكتتاب المشترك ووكيل إصدار الصكوك. وشارك في الصفقة أيضاً كل من «مصرف الشارقة الإسلامي» و«مصرف عجمان».