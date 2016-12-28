الهدوء يهيمن على أسواق الأسهم والتداولات 457 مليون درهم

حسام عبدالنبي (دبي)

واصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تحركها في نطاق أفقي واستقرت أسعار الأسهم عند المستويات السعرية نفسها خلال الأيام الماضية وأصبح ارتفاع سهم في يوم ما يعقبه انخفاض بالنسبة نفسها في اليوم التالي، ما أرجعة محللون إلى وجود حالة من التفاؤل بالأداء تمكن الأسهم من المحافظة على مستوياتها السعرية، تزامنت مع عدم وجود محفزات حقيقية للصعود ترقباً لنتائج أعمال الشركات السنوية وتحركات أسعار النفط.

وقال سامر محيي الدين، محلل الأسواق الخليجية، إن معدلات التداول في أسواق الأسهم الإماراتية تعكس حالة الترقب السائدة بين أوساط المستثمرين حيث بلغت 457 مليون درهم فقط في كلتا السوقين، فالكل متفائل بالأداء في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية في العالم ولكن الجميع يترقب المحفز الذي يدفع أسعار الأسهم إلى الصعود، منوهاً بأن المستثمرين أصبحوا في الوقت الحالي يفضلون الاحتفاظ بالأسهم وعدم التداول نظراً لتماسك أسعار الأسهم وعدم وجود فجوات في الأسعار على المدى الزمني القصير تمكنهم من التداول النشط أو المضاربة. وأكد محيي الدين، أن تزامن الفترة الحالية مع موسم أعياد الميلاد ،وسفر نسبة كبيرة من مدراء المحافظ والمؤسسات المالية لقضاء العطلات في الخارج، ساهم في تراجع معدلات التداول خاصة أن من المستبعد وجود أخبار جوهرية أو محفزات تحرك أسعار الأسهم، مرجحاً أن يستمر هدوء التداولات حتى اقتراب موسم الإعلان عن النتائج المالية وتوزيعات الأرباح المقترحة.

وفي سوق العاصمة أبوظبي سجل المؤشر العام للسوق أمس ارتفاعاً بنسبة 0,3% ليغلق عند مستوى 4469,08 نقطة رابحاً 13,3 نقطة نتيجة لارتفاع أسهم 14 شركة في مقابل انخفاض 11 شركة أخرى وثبات 4 شركات.

وبلغ حجم التداولات الإجمالية 106,88 مليون سهم بقيمة إجمالية 128,11 مليون درهم وذلك عبر 1215 صفقة.