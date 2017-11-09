محروس: التعرف إلى بقية لاعبي حتا

حتا (الاتحاد)

أوضح السوري نزار محروس مدرب حتا، أن مواجهة عجمان غداً، تمثل فرصة للتعرف إلى بقية اللاعبين الذين لم يسمح له الوقت لاكتشاف قدراتهم كاملة، نظراً لتوليه مهمة تدريب «الإعصار» خلال مباريات الدوري في الفترة الماضية. واعتبر محروس أن المباراة مناسبة جيدة لمنح بعض العناصر، فرصة لعب وقت أكبر، إلى جانب إراحة اللاعبين الذين عانوا الإرهاق في الفترة الماضية، إلى جانب تطبيق أمور تكتيكية، يمكن الاستفادة منها في الدوري لاحقاً.

وأشار محروس إلى أن ذلك لا يقلل من جدية فريقه بالتعامل مع كأس الخليج العربي، وقال: نحترم المسابقات الموجودة على «روزنامة» المنافسات، ونريد تحقيق نتيجة إيجابية، لكن بأسلوب متوازن على الصعيد التكتيكي أيضاً. وتوقع المدرب أن تكون المباراة جميلة ومفتوحة من الفريقين، وأن يسعى كل منهما، لاستخراج أفضل قدراته، تمهيداً للعودة إلى منافسات الدوري، مع السعي لمواصلة النتائج الإيجابية، لرفع الثقة وكسب المزيد من المعنويات الإيجابية.