«المركزي»: ودائع القطاع الخاص ترتفع 33 مليار درهم لدى المصارف

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك العاملة في الدولة بقيمة 32,7 مليار درهم خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2016، بنسبة نمو 3,5%، ليصل رصيدها إلى 956,5 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع رصيد كان يبلغ 923,8 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

كما أظهرت البيانات أن الودائع الحكومية ارتفعت خلال الفترة نفسها بقيمة 16,4 مليار درهم، بنسبة نمو 10,4% لتصل إلى 173,8 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 157,4 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015.

وأظهرت البيانات أن ودائع غير المقيمين لدى القطاع المصرفي في الدولة ارتفعت بقيمة 11,5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 6,7% خلال 11 شهراً، ليصل رصيدها إلى 183,2 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 171,5 مليار درهم نهاية العام الماضي 2015. وتعتبر هذه البيانات مؤشرات مهمة على ارتفاع مستويات السيولة المتاحة للقطاع المصرفي، تساعده على الاستمرار في تقديم التمويل اللازم لقطاعات الأعمال المختلفة، بما يدعم النمو الاقتصادي للدولة.

كما يعتبر ارتفاع الودائع للمقيمين وبخاصة القطاع الخاص وغير المقيمين أيضاً مؤشرات مهمة على تعزيز ثقة كل قطاعات الأعمال بمتانة القطاع المصرفي وتطور الخدمات التي يقدمها لعملائه. وتظهر البيانات أن إجمالي رأس المال والاحتياطيات (قاعدة رأس المال) للبنوك العاملة في الدولة ارتفع خلال الـ11 شهراً الأولى من 2016 بقيمة 18 مليار درهم (وهذا يشمل أرباح البنوك خلال الجزء المنتهي من السنة الحالية) تعادل زيادة بنسبة 5,5% خلال فترة المقارنة، حيث وصل رصيدها إلى 342,8 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 324,8 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015. ووفقاً للبيانات حققت البنوك هذه الزيادة في قاعدة رأس المال رغم أنها جنبت مخصصات خاصة ولديها فوائد معلقة لقروض مشكوك في تحصيلها بقيمة 7,5 مليار درهم خلال الـ11 شهراً المنتهية من العام 2016، ليرتفع رصيد المخصصات الخاصة إلى 79,9 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي مقارنةً مع رصيد بلغ 72,4 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015.