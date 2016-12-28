«سياحة الشارقة» نحو تبادل المعلومات والبيانات مع «التخطيط والمساحة»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت هيئة الإنماء التجاري والسياحي فيد الشارقة مذكرة تفاهم مع دائرة التخطيط والمساحة لتطوير طرق الاستدلال على المعالم السياحية والمرافق الترفيهية المختلفة في الإمارة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، فقد اتفق الجانبان على توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بقطاع السياحة ومشاركة الأفكار التطويرية للخرائط الإرشادية المنتشرة في الإمارة، وإصدار خرائط مطبوعة ورقياً، وخرائط إلكترونية تتضمن المنشآت الفندقية وتفاصيل العروض والفعاليات السياحية الأسبوعية والموسمية، إضافة إلى أبرز المناطق الترفيهية، مثل مناطق التخييم ورحلات السفاري والمتنزهات وغيرها.

ووقع المذكرة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، والمهندس صلاح بطي بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة. ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً لجهود الجانبين في إبراز الجانب السياحي والترفيهي للإمارة، ما يساعد على الترويج الأمثل لها. وقال خالد جاسم المدفع، رئيس «الهيئة»، إننا «نسعى للارتقاء بمختلف الجوانب الترويجية للقطاع السياحي في إمارة الشارقة الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد، عن طريق الاستفادة من الخبرات التراكمية وتعزيز أطر التعاون وبناء العلاقات الفعالة مع كل الجهات الحكومية والخاصة في الشارقة، بما يخدم مساعي الهيئة في الترويج للإمارة كوجهة سياحية على مدار العام».

وأضاف: «نتطلع من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التخطيط والمساحة إلى تسريع وتيرة الإنجاز وإعداد مواد ترويجية تكون أكثر فاعلية وجاذبية وشمولية لأبرز المناطق والمقاصد التي يتجه إليها السياح والزائرين إلى إمارة الشارقة».