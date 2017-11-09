برانديلي: النصر جاهز لـ «ردة الفعل»

مراد المصري (دبي)

أكد الإيطالي تشيزاري برانديلي مدرب النصر، أن فريقه جاهز ل «ردة الفعل»، حينما يواجه الجزيرة غداً، في كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أنه يشعر بأنه محظوظ، لأنه محاط بأشخاص ولاعبين في «العميد» يمتازون بالتحفز، ويريدون الرد على النتيجة السلبية الماضية أمام الوصل في الدوري، بمضاعفة العمل والسير وفق تطلعات المشروع الذي يمتد عامين.

واعترف المدرب بأن الغيابات تؤثر على «الأزرق»، وقال: منذ إصابة فاندرلي أمام الجزيرة في الدوري، توالت الإصابات علينا، لذلك لم نتمكن من الاستمرارية في النتائج، وأهنئ لاعبينا المنضمين إلى المنتخبات الوطنية، وشخصياً أتوقع أن ينضم المزيد منهم للمنتخب الأول في الفترة المقبلة.