جمارك دبي تدشن مشاريع جديدة في مبنى المطار 2

دبي (الاتحاد)

دشن أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي توسعات جمركية جديدة في إدارة عمليات المسافرين - مبنى (2) لمطار دبي الدولي، تضمنت تطوير غرفة القيادة والسيطرة (CCTV)، وغرفة الأجهزة الداخلية (BHS)، إضافة إلى مرافق عالية الجودة لاستراحة الموظفين.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها مدير جمارك دبي في مباني مطارات دبي (1) و(2) و(3)، للاطلاع على سير العمل والخدمات التي توفرها الدائرة للمسافرين القادمين إلى الدولة عبر مطارات دبي، رافقه فيها عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، ومحمد المعيني مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، وإبراهيم علي الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين، وأحمد عبدالله الدليل مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية.

وشملت التوسعات الجمركية الجديدة في إدارة عمليات المسافرين تحديث غرفة المراقبة والسيطرة (CCTV)، التي يعمل موظفو جمارك دبي المعنيون من خلالها على التحليل المبدئي للحقائب والمعلومات الأولية عن المسافرين، وعلى ضوئها، تحديد نوع الاشتباه وإبلاغ الموظفين الجمركيين بوجود أمور مشتبهة في حقيبة ما، وإخضاعها للتفتيش اليدوي.

كما تم تحديث كل شاشات العرض والمراقبة وأجهزة الحاسب الآلي، في غرفة الأجهزة الداخلية (BHS)، إحدى الأدوات التي يتم استخدامها لإدارة المخاطر، لتتلاءم مع التطور التقني في جمارك دبي، حيث تمثل الغرفة جهة الاتصال والتواصل على مدار الساعة بين المفتشين الجمركيين والموظفين المعنيين بإدارة عمليات المسافرين لتبادل المعلومات فيما بينهم حول حالات الحقائب.