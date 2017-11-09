توجيهات القيادة وراء الفوز بجائزة «الأفضل آسيوياً»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين، أن الفضل في فوز اللجنة بجائزة أفضل منظمة كرة قدم في آسيا، يعود إلى توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه التحديد في مقدمة اهتماماتها، وتحرص على توفير كل أسباب النجاح لمختلف المؤسسات الرياضية في الدولة، مؤكداً حرص لجنة دوري المحترفين على السير قدماً على نهج القيادة الرشيدة التي تستهدف الوصول إلى الرقم واحد في مختلف المجالات.

وقال: ما تحقق من إنجاز يحسب لكل الأطراف ذات الصلة بمنظومة دوري الخليج العربي، من أندية وشركاء ورعاة وجمهور، حيث أسهم كل طرف بنصيبه في تطوير منظومة الدوري، ليصبح دورينا خلال سنوات قليلة واحداً من أبرز دوريات القارة الآسيوية، بل متفوقاً على كبرى الدوريات في القارة.

وأضاف: الحصول على الجائزة يدفعنا لمواصلة العمل، من أجل مزيد من التطوير، من خلال الخطة الاستراتيجية الجديدة، التي أطلقتها اللجنة في مارس 2017، وتهدف إلى تحقيق الريادة وتطوير منظومة الاحتراف، في كرة القدم الإماراتية، التي نسعى للوصول بها إلى أعلى المراتب.

وكانت لجنة دوري المحترفين حققت إنجازاً جديداً لكرة القدم الإماراتية على المستوى القاري، بفوزها بجائزة أفضل منظمة كرة قدم، معترف بها من الاتحاد الآسيوي، وذلك ضمن مسابقة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية، وتسلم عبد الله ناصر الجنيبي الجائزة خلال حفل جوائز المسابقة في دورتها الثالثة، والذي استضافته العاصمة التايلاندية بانكوك أمس الأول.

وتفوق دوري الخليج العربي على أكبر وأعرق الدوريات الآسيوية التي نافست على الجائزة هذا العام، حيث أعلنت اللجنة المنظمة عن تأهل ست دوريات إلى المرحلة الأخيرة للمنافسة على الجائزة، وضمت القائمة النهائية، إلى جانب دوري الخليج العربي، كلاً من الدوري الياباني والسعودي والصيني، والأسترالي، والاتحاد التايلاندي.

وتقوم مسابقة صناعة الرياضة في آسيا بتكريم المتميزين في مختلف المجالات المتعلقة بصناعة الرياضة وتطويرها في القارة، حيث تنظم حفلاً سنوياً يتم خلاله إعلان الفائزين، وفقاً لقرارات لجنة التحكيم المكونة من أكثر من عشرين عضواً من خبراء صناعة الرياضة في قارة آسيا، والتي تحدد الفائزين استناداً إلى معايير محددة في كل فئة من فئات الجائزة التي يبلغ عددها 23.

ويأتي فوز دوري الخليج العربي بالجائزة استمراراً لما حققه دورينا من تطور كبير في الفترة السابقة، أهله لاحتلال صدارة ترتيب الدوريات الآسيوية في تصنيف الاتحاد الآسيوي، لثلاث مرات متتالية خلال عام واحد، حيث حقق دوري الخليج العربي المركز الأول في يناير ويونيو وأكتوبر 2017.