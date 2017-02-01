«صراع العمالقة» يتجدد في كأس مكتوم للتحدي

محمد حسن (دبي)

ينظم مضمار ميدان مساء اليوم، الحفل الخامس لكرنفال كأس دبي العالمي الذي يتضمن سباق الفئة الثانية للجولة الثانية من كأس آل مكتوم، وبطولة الشندغة للسرعة للفئة الثالثة، ويتألف الحفل من سبعة أشواط مثيرة، أربعة منها على الأرضية العشبية والبقية على المسار الرملي، وترعى شركة الإمارات العالمية للألمونيوم (إيغا) هذا الحفل بجوائز مالية تصل إلى مليون و140 ألف دولار.

ويتجدد الصراع بالشوط الخامس للجولة الثانية من بطولة التحدي على كأس مكتوم للتحدي للفئة الثانية لمسافة 1800 متر (رملي)، بتنافس الخيول التي احتلت المراكز الأربعة الأول بالجولة الأولى من ذات البطولة للفئة الثالثة على مسافة الميل.

ويتصدرها على التوالي «لو برناردين» (الرايحي- أوشيه)، ووصيفة «لونج ريفر» (ابن غدير – برزلونا)، والثالث «ليندو آمور» (ديكوك – سوميون)، والرابع «جولد سيتي» (سيمار-مولن). ويشكل النجم الكوري الجنوبي «باوربيلد»، الذي احتل المركز الثالث في أول تجربة بميدان، خطورة كبيرة، خاصة أنه يتحمل مسافة أطول.

ويبدو النجم المحلي «ستورم بيلت»، الفائز بسباق انتصار ستيكس (ليستد) هنا أواخر العام الماضي، جديراً بموقعه بجانب رفيقه «سكند صمر» الفائز بسباق الفئة الثانية في أميركا في أول ظهور له محلياً.