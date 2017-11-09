فاطمة بنت هزاع: رسالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك تلهم الأجيال وتصنع الإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن قطاع الرياضة النسائية في الدولة، يمر بأفضل حالاته على الإطلاق، حيث نظمت أسبوعاً استثنائياً من الفعاليات الملهمة والمثيرة، سعياً إلى تعزيز فرص مشاركة المرأة في قطاع الرياضة.

افتتحت فعاليات الأسبوع التاريخي يوم الأربعاء مطلع نوفمبر بالنسخة الثانية من بطولة فاطمة بنت مبارك المفتوحة لجولف السيدات ضمن الجولة الأوروبية لجولف التي استمرت أربعة أيام في نادي شاطئ جزيرة السعديات للجولف لينتهي الأسبوع بالمؤتمر الدولي لرياضة المرأة.

وشكل الأسبوع منصة دولية عكست واقع الرياضة النسائية، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه. وتظهر الإحصاءات التي شملت الفعاليتين حقائق مهمة: مشاركة 126 لاعبة جولف محترفة من 27 دولة، وتغطية تلفزيونية حية على مدى ستة أيام إلى أكثر من 80 دولة، و41 متحدثاً دولياً، وأكثر من ألفي مشارك في المؤتمر من 75 دولة، و900 زائر من الطلاب والطالبات.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات: «لقد كان الأسبوع الأكثر زخماً في تاريخ أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية»، إن استضافتنا لفعاليتين مهمتين نجحتا في إلهام واستقطاب حشد من السيدات من مختلف أنحاء الإمارات والعالم، تشكل دليلاً على أهمية الدور الذي تلعبه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورسالتها. إننا نؤكد وبشكل قاطع، أن مشهد الرياضة النسائية سيواصل تطوره وتقدمه، مع إتاحة المزيد من الفرص وتحقيق المزيد من الإنجازات. ولن يقتصر إلهام الأجيال على المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، بل ستقوم الأكاديمية بحمل هذه الرسالة ودفعها قدماً في جميع المساعي التي نقوم بها، إذ نجمع السيدات بطريقة غير مسبوقة، لا سعياً لإلهام الأجيال المقبلة فحسب، بل لإلهام بعضنا بعضاً أيضاً».