فاطمة بنت هزاع: رسالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك تلهم الأجيال وتصنع الإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن قطاع الرياضة النسائية في الدولة، يمر بأفضل حالاته على الإطلاق، حيث نظمت أسبوعاً استثنائياً من الفعاليات الملهمة والمثيرة، سعياً إلى تعزيز فرص مشاركة المرأة في قطاع الرياضة.
افتتحت فعاليات الأسبوع التاريخي يوم الأربعاء مطلع نوفمبر بالنسخة الثانية من بطولة فاطمة بنت مبارك المفتوحة لجولف السيدات ضمن الجولة الأوروبية لجولف التي استمرت أربعة أيام في نادي شاطئ جزيرة السعديات للجولف لينتهي الأسبوع بالمؤتمر الدولي لرياضة المرأة.
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وبهذه المناسبة، قالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات: «لقد كان الأسبوع الأكثر زخماً في تاريخ أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية»، إن استضافتنا لفعاليتين مهمتين نجحتا في إلهام واستقطاب حشد من السيدات من مختلف أنحاء الإمارات والعالم، تشكل دليلاً على أهمية الدور الذي تلعبه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورسالتها. إننا نؤكد وبشكل قاطع، أن مشهد الرياضة النسائية سيواصل تطوره وتقدمه، مع إتاحة المزيد من الفرص وتحقيق المزيد من الإنجازات. ولن يقتصر إلهام الأجيال على المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، بل ستقوم الأكاديمية بحمل هذه الرسالة ودفعها قدماً في جميع المساعي التي نقوم بها، إذ نجمع السيدات بطريقة غير مسبوقة، لا سعياً لإلهام الأجيال المقبلة فحسب، بل لإلهام بعضنا بعضاً أيضاً».
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