«تجار دبي» يكثف مبادراته ومساهماته في مجال ريادة الأعمال والابتكار

دبي (الاتحاد)

عززت غرفة تجارة وصناعة دبي جهودها لتعزيز ودعم ريادة الأعمال في الإمارة من خلال سلسلة من المبادرات المتنوعة التي حققت نمواً ونجاحاً خلال العام الجاري، بينها برنامج «تجار دبي» وإطلاق مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية» ومبادرة «دبي للمشاريع الناشئة». وحقق برنامج «تجار دبي» نجاحاً ملحوظاً خلال هذا العام، حيث تلقى 28 فكرة ومشروعاً تجارياً من الشباب المواطن، واعتمدت 14 فكرة تجارية، في حين تم إطلاق 9 مشاريع تجارية،إضافة إلى تنظيم أكثر من 20 ورشة عمل حول مختلف المواضيع التي تساعد رواد الأعمال من الشباب المواطن على البدء وتطبيق مشروعهم التجاري على أرض الواقع، وأبرزها سلسلة ورش عمل برنامج «الابتكار في ريادة الأعمال»، والتي امتدت لعشرة أسابيع وتمحورت حول أربعة محاور رئيسة ومهمة حول إطلاق المشاريع الناشئة والمبتكرة ونجاحها.

وجذبت الدورات التدريبية لبرنامج «تجار دبي» 800 مشارك، في حين تم توفير تمويل بقيمة 10 ملايين درهم لمشاريع أُطلقت حتى الآن تحت مظلة «تجار دبي» عبر اتفاقيات وشراكات وقَّعها البرنامج مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية لتسهيل حصول رواد الأعمال المواطنين على التمويل لإطلاق مشاريعهم. وبلغ عدد المشاريع التي أُطلقت تحت مظلة البرنامج حتى الآن 25 مشروعاً منذ عام 2013.

وأكد عيسى علي الزعابي، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي والمنسق العام لبرنامج «تجار دبي»، أن البرنامج يهدف إلى تحفيز رواد الأعمال على اتخاذ خطواتهم الأولى من عالم الأعمال، مشيراً إلى أنه اعتمد سلسلة مبادرات تساعد رواد الأعمال في الاستعداد للبدء بمشاريعهم، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع بنوك لتوفير التمويل اللازم والتسهيلات الكبيرة، مشيراً كذلك إلى تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع شركاء استراتيجيين لتأهيل ومساعدة رواد الأعمال الشباب.

ودعا نائب الرئيس التنفيذي الأول لقطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي والمنسق العام لمبادرة «تجار دبي»، رواد الأعمال من الشباب المواطن إلى المشاركة في البرنامج من خلال عرض أفكارهم التجارية والإبداعية والعمل على دمج أفكارهم التجارية مع خبرات العمل لتصبح مشاريعهم تسهم في النهضة الاقتصادية لإمارة دبي.

وأضاف الزعابي إلى أن البرنامج أطلق 25 مشروعاً في غضون سنوات قليلة، ما يظهر التزامه استمرار الدعم لرواد الأعمال المواطنين ولهذه المسيرة، مشيراً إلى أن البرنامج أطلق مبادرات ومشاريع تشكل استكمالاً لجهوده في تطوير القدرات والإمكانات للشباب المواطن من رواد الأعمال مثل مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»، حيث إن الفائزين الثلاثة أصبحوا تلقائياً أعضاء ضمن البرنامج. وأكد الزعابي أن الغرفة ستطلق العام المقبل 5 مبادرات جديدة تتعلق بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال، ودعم الشباب المواطن في المساهمة بالمسيرة التنموية لدبي. وشملت مبادرات الغرفة لدعم ريادة الأعمال إطلاق مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية». وبعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في دورتها الأولى، وتلقيها 350 فكرةً مبتكرة ضمن المسابقة، أعلنت الغرفة مؤخراً إطلاق الدورة الثانية من مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية» خلال العام المقبل.