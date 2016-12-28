«ديوا» تنجز 35% من مشروع التوسعة في المحطة «إم»

دبي (الاتحاد)

‬أنجزت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬53% ‬في ‬مشروع ‬توسعة ‬المحطة «‬إم» ‬التي ‬تعتبر ‬أحدث ‬وأكبر ‬محطة ‬توليد ‬كهرباء ‬وتحلية ‬مياه ‬في ‬الدولة، ‬في وقت تم ‬استكمال ‬أكثر ‬من ‬3.9 ‬مليون ‬ساعة ‬عمل ‬آمنة ‬ومن دون ‬تسجيل ‬أي ‬إصابات ‬خلال ‬عملية ‬التنفيذ.

ويتوقع تدشين توربينين غازيين ثنائيي الوقود، في 31 مايو 2017، وتدشين غلايتين لاستعادة الحرارة المهدرة، إضافة إلى توربين بخاري، في 30 أبريل 2018، ما سيرفع الكفاءة الحرارية للمحطة من 82.4% إلى 85.8%، لتعد واحدة من أعلى معدلات الكفاءة الحرارية في العالم.

وقد وصلت التكلفة الإجمالية للمحطة «إم» لتوليد الكهرباء وتحلية المياه إلى 11 مليارا و620 مليون درهم، حيث كانت القيمة الإجمالية لدى تدشينها عام 2013 نحو 10 مليارات و150 مليون درهم، فيما تبلغ تكلفة مشروع توسعة المحطة نحو 1.47 مليار درهم، على أن يتم إنجاز الأعمال وتسليم المشروع في 30 أبريل من عام 2018.

ويشمل مشروع التوسعة ا إضافة وحدات توليد كهرباء جديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 700 ميجاوات، تضاف إلى القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة لتصبح القدرة الإنتاجية الكلية نحو 2760 ميجاوات بعد إنجاز المشروع في عام 2018. وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة «إم» إلى 2060 ميجاوات من الكهرباء، و140 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، حيث تعتبر أحدث وأكبر محطة توليد كهرباء وتحلية مياه في الدولة، معتمدة أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة وأكثر التقنيات تطوراً على المستوى العالمي. واطلّع سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة وبشكل مفّصل من ممثلي شركة سيمنز الألمانية على برنامج تنفيذ مشروع التوسعة والتقدم الحاصل في الأعمال الإنشائية والهندسية والتشغيلية، وخطة سير العمل من أجل الالتزام بإنجاز المشروع في الوقت المحدد، حيث عينت الهيئة شركة «موت ماكدونالد» كاستشاري للمشروع.

ورافق الطاير في جولته التفقدية المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الإنتاج، والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس - قطاع الإنتاج. وقد تم تجهيز المحطة بأحدث الأجهزة الذكية المتطورة والأنظمة التكنولوجية الفائقة الدقة، ووصلت تكلفتها لدى تدشينها في عام 2013 إلى 10 مليارات و150 مليون درهم، منها 6.2 مليار درهم للكهرباء لإنتاج إجمالي 2060 ميجاوات من خلال 6 توربينات غازية من صناعة شركة سيمنز الألمانية طراز‏‭ (‬F‭) ‬بقدرة ‬234 ‬ميجاوات ‬لكل ‬وحدة ‬و6 ‬غلايات ‬لاستعادة ‬الحرارة ‬المهدورة ‬و3 ‬توربينات ‬بخارية ‬بقدرة ‬إنتاجية ‬218 ‬ميجاوات ‬لكل ‬وحدة. ‬ وقد ‬تم ‬إنجاز ‬المشروع ‬بالكامل ‬على ‬مراحل ‬منذ ‬منتصف عام ‬2010، ‬أما ‬تحلية ‬المياه ‬فوصلت ‬تكلفتها ‬إلى ‬3.95 ‬مليار ‬درهم ‬من ‬خلال ‬8 ‬وحدات ‬لتحلية ‬المياه ‬بتقنية ‬الفصل ‬على ‬مراحل ‬متعددة‭ (‬MSF‭) ‬بقدرة ‬17.5 ‬مليون ‬جالون ‬بريطاني ‬في ‬اليوم ‬لكل ‬وحدة ‬وبإجمالي ‬140 ‬مليون ‬جالون ‬يومياً، ‬وغلايتين ‬مساعدتين ‬ثنائيتي ‬الاشتعال ‬بقدرة ‬390 ‬طن ‬بخار/‏‏‏ساعة، ‬و16 ‬وحدة ‬لتخزين ‬وقود ‬الديزل ‬بسعة ‬20 ‬ألف ‬متر ‬مكعب ‬للوحدة، ‬وبقدرة ‬تخزين ‬إجمالي ‬هي ‬320,000 ‬متر ‬مكعب.