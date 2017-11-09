مثقفون وكتاب عرب عن «اللوفر أبوظبي»: حدث استثنائي بكل المقاييس التنوير بروح إماراتية



تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017 استطلاع: * ساسي جبيل * إيهاب الملاح * محمد عبد السميع * محمد نجيم من منا لم يسمع عن أشهر متحف في العالم، وقبلة كل عشاق الفن والثقافة والحضارة، المقصد الأول لكل زوار باريس؛ «لوفر العجائب». إذا كنت ممن سمعوا عن المتحف العريق، وترغب في زيارته، فإن ذلك أصبح أكثر قربا من السفر إلى القارة العجوز، لقد اقترب متحف اللوفر أكثر من أي وقت مضى، ليصبح، في نسخته الظبيانية المتألقة، على ضفاف الخليج العربي، وتحديدا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أول متحف عالمي في الشرق الأوسط، وأول فرع للمتحف الباريسي العريق، يفتح أبوابه خارج فرنسا، لكنه يمارس التنوير هذه المرة بروح إماراتية. ... المزيد