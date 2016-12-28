«مرافئ أبوظبي» تضيف إلى الميناء 3 من أكبر رافعات الرصيف في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مرافئ أبوظبي وصول 3 من أكبر وأحدث رافعات الرصيف في العالم لاستيعاب الكميات والطلب المتزايد في محطة الحاويات في ميناء خليفة. ونقلت رافعات «سوبر بوست باناماكس» من الصين على متن سفن بنيت خصيصاً لهذا الغرض، في أحدث إضافة للرافعات الـ9 الموجودة في الميناء حالياً.

وسلمت رافعات «سوبر بوست باناماكس» شركة تشن هوا للصناعات الثقيلة في شانغهاي الصينية في 10 نوفمبر، بعد الإنجاز الجديد الذي حققته شركة مرافئ أبوظبي مؤخراً، بمناولة 5 ملايين حاوية في ميناء خليفة منذ افتتاحه عام 2012.

وصممت رافعات سوبر بوست بانامكس بأعلى المواصفات الصناعية، وهي قادرة على التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم، وستوفر قدرات إضافية بـ 600,000 حاوية سنوياً لاستكمال المرحلة الأولى وهي 2,5 مليون حاوية.

ويبلغ طول كل من رافعات سوبر بوست بانامكس الجديدة 126.5 متر وتزن 1932 طناً، وتغطي الرافعة 26 صفاً من الحاويات وقدرة رفع تبلغ 90 طناً. وهذه المعدات الجديدة تضمن استمرار واستدامة النمو في عدد البضائع، كما تقوم بزيادة القيمة، والكفاءة، والسرعة للعملاء في ميناء خليفة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ أبوظبي، مارتن فان دي ليندي «عملاؤنا يعتمدون علينا لمناولة الحاويات بشكل أسرع وأكثر أمناً، ونحن نستثمر باستمرار في أحدث المعدات المتطورة لتلبية وتجاوز احتياجاتهم».

وأضاف «لقد أصبحت محطة حاويات ميناء خليفة مركزا لوجستيا حاسماً، ونحن فخورون للغاية بهذا الاستثمار الأخير في البنية التحتية، فهو يمكننا من دعم وتشجيع النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة».